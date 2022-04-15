Профессиональные врачи, современное оборудование

Всемирный день здоровья информационное Агентство «Комсомольская правда – ­Калуга» отметило прямой линией, в ходе которой читатели и подписчики могли задавать все интересующие их вопросы посредством телефонной связи и в социальных сетях.

Так, заведующая поликлиническим отделением ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-­венерологический диспансер» Ксения Боброва рассказала о деятельности и возможностях своего медицинского учреждения.

— Ксения Юрьевна, как идет ваша работа в постковидные дни?

— Некоторые наши сотрудники до сих пор помогают в инфекционном госпитале и в других больницах Калуги. Помогают лечить и консультировать сложных пациентов.

Естественно, наша работа немного поменялась. Потому что необходимо было перераспределить нагрузку на оставшихся докторов. Но это ­отразилось на нашей деятельности незначительно. Все сотрудники старались выдержать нагрузку и помочь своим пациентам.

Естественно, и к нам обращались калужане с коронавирусом. Мы ведь проводим обследование перед госпитализацией. Поэтому, выявляя ковид у пациентов с кожными заболеваниями, мы переносили сроки госпитализации, и лечение назначалось амбулаторно. В случае тяжелых кожных заболеваний у таких пациентов была необходимость даже в проведении ­телемедицинских консультаций. ­Лично я успешно вела такого пациента, который находился на амбулаторном лечении. Но, самое главное, надо помнить, что для такого рода консультаций необходимо первично обратиться на приеме к дерматологу, а повторные обращения можно проводить и посредством телемедицинских консультаций. Сегодняшние возможности позволяют это делать.

— Часто практикуется у вас лечение в оффлайн-формате?

— Практикуем нечасто, но опытные дерматологи могут заподозрить некоторые заболевания кожи уже по фотографиям. Скажем, когда ты находишься далеко от дома и не можешь обратиться к врачу очно, это иногда выручает.

— В наших широтах наконец ­наступила весна. У вас наверняка сезонных пациентов становится все больше и больше. Так ли это?

— Сейчас очень много пациентов обращаются с хроническими заболеваниями, которые имеют склонность к обострению в весенний период: экземы, атопический дерматит, псориаз.

Много обращений с острыми состояниями. Накануне прямой линии я вела прием. Госпитализировали ­несколько пациентов с острыми токсическими состояниями. Они нуждались в экстренной помощи.

С началом цветения у пациентов, склонных к аллергии, может присоединяться поллиноз в виде конъюнктивита, ринита, кашля.

— Куда первым делом необходимо обращаться, когда есть проблемы с кожей?

— В Калуге это кожно-­венероло­гический диспансер. В ряде районов области — ​кожно-венерологические кабинеты. Если таковых нет, можно напрямую обращаться в диспансер г. Калуги не только по направлению, но и самостоятельно. Диспансер оказывает не только консультативную, но и первичную помощь всем жителям Калужской области. Необходимо записаться на прием через регистратуру по телефону 71–73–71 или воспользоваться услугами кол-­центра по телефону 122 или через портал госуслуг.

— Насколько современное у вас техническое оснащение?

— Оборудование у нас одно из самых современных. Доктора постоянно повышают свою квалификацию. ­Учреждение государственное. Многие услуги у нас бесплатные. Мы принимаем пациентов по полису. Но также есть и отделение платных медицинских услуг. Там работают венерологи, дерматологи и косметологи. Думаю, что косметологическое отделение «Имидж» у калужан на слуху.

— Перейдем к частным вопросам. Если у мужчины рано появились залысины на голове, с чем это связано? Что делать?

— Обычно такие пациенты приходят на прием к дерматологу. Он назначает дальнейшее обследование. А потом иногда направляет на консультацию к трихологу — ​специалисту по волосам.

Важно, конечно, узнать, когда появилось данное заболевание, начали выпадать волосы. Обязательно необходимо узнать у пациента, есть ли у родственников подобная проблема. Потому что это, как правило, генетически детерминированное заболевание, когда теряются волосы сначала в небольших очагах, а с течением времени очаги потери волос увеличиваются.

Врачи–трихологи могут помочь. У нас, в Калужском областном клиническом кожно-­венерологическом диспансере, все возможности для этого есть.

— Что делать, если сильно выпадают волосы после ковида?

— Это очень часто встречается. Каждый, кто перенес данную инфекцию, заметил некоторые изменения в волосистой части головы. Могут появиться и высыпания, и достаточно неприятные ощущения в виде зуда. Естественно, все это может привести к выпадению волос. Хорошо, что возможности нашего диспансера велики. Консультация трихолога хорошо помогает восстановить эти потери.

— Может ли быть у двухлетнего ребенка псориаз?

— К сожалению, такое ­возможно. Сейчас даже у грудничков мы можем заподозрить данное заболевание. Обязательно также надо уточнять сведения по наследственности. Если у кого-­то из родственников есть псориаз, возможно даже раннее проявление заболевания у маленьких детей.

Такие пациенты должны стоять на диспансерном учете, наблю­даться у дерматолога. Вовремя проведенное лечение, в том числе и стационарное, может остановить прогрессирование заболевания. В кожно-­венерологическом диспансере мы часто включаем в лечение физиопроцедуры для маленьких пациентов. И это все бесплатно. Поэтому приходите с малышами на консультацию, детские дерматологи всегда помогут.

— При любых проявлениях на коже стоит ли сразу обращаться в Калужский областной клинический кожно-­венерологический диспансер? Или иногда это будет излишним?

— Сейчас многие обращаются сначала к интернет-­ресурсам. Выискивают у себя какие-­то определенные заболевания и даже лечатся от них. А потом пациенты приходят к нам. В таких случаях бывает уже достаточно сложно определить, какое заболевание изначально было у пациента, и этот факт осложняет постановку правильного диагноза.

Конечно, если есть какие-­то проявления на коже, человек следит за собой и видит, что высыпаний становится все больше, необходимо первым делом обращаться к врачу-­дерматологу. Это предотвратит серьезные последствия.

— Многие, наверное, стесняются прийти к вам с какими-­то заболеваниями.

— Не надо стесняться. Иногда ­необходимо просто вовремя сдать анализы. Ведь в день обращения мы можем сразу начать обследование, даже исключим некоторые заразные заболевания. Приходите вовремя. Не надо заниматься самолечением.

— Прыщи — ​больная тема для подростков. Многие, наверное, просто стесняются к вам обращаться. Что посоветуете юношам и девушкам с такой проблемой?

— Однозначно нужно обращаться к врачу-­дерматологу.

Иногда прыщики начинаются с минимальных проявлений, первично даже с повышенного салоотделения на коже. Далее, если пациент не лечится, на ней возникают гнойничковые элементы, которые в дальнейшем при отсутствии терапии могут приводить к рубцовым изменениям.

Сейчас большой выбор косметических и лечебных средств. Можно обес­печить нужный уход для вашей кожи. Есть также системная терапия. Мы таких пациентов лечим и наблюдаем по нескольку месяцев. Можно получить очень хорошие ­результаты после лечения, даже когда есть застарелые рубцовые проявления на коже.

— Что делать, если во время обследования обнаружили уреаплазму? ­Скажите, пожалуйста, сложно ли ее вылечить? Может ли эта болезнь повлиять на беременность?

— Уреаплазма чаще передается половым путем. Это достаточно распространенное заболевание. Но есть много аспектов, которые необходимо узнать. Если есть какие-­то вопросы по данному заболеванию, лучше проконсультироваться у наших врачей-­венерологов в женском и мужском ­кабинетах диспансера. Не откладывайте поход к доктору, думайте о своем здоровье.

— Сознательных пациентов становится год от года больше? Люди чаще стали думать о своем здоровье?

— Да, и это меня как практикующего врача очень радует. Может быть, потому что сейчас много проблем с зачатием ребенка. Репродуктивные клиники не просто так появляются. Особенно хорошо, когда молодежь обращается к нам, ведь они наше будущее.

— Ксения Юрьевна, чего вы ожидаете от 2022 года?

— Мы, конечно, хотим, чтобы наши пациенты обращались больше по косметологическим проблемам. А болезней было как можно меньше.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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