Профессиональные врачи, современное оборудование
Всемирный день здоровья информационное Агентство «Комсомольская правда – Калуга» отметило прямой линией, в ходе которой читатели и подписчики могли задавать все интересующие их вопросы посредством телефонной связи и в социальных сетях.
Так, заведующая поликлиническим отделением ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Ксения Боброва рассказала о деятельности и возможностях своего медицинского учреждения.
— Ксения Юрьевна, как идет ваша работа в постковидные дни?
— Некоторые наши сотрудники до сих пор помогают в инфекционном госпитале и в других больницах Калуги. Помогают лечить и консультировать сложных пациентов.
Естественно, наша работа немного поменялась. Потому что необходимо было перераспределить нагрузку на оставшихся докторов. Но это отразилось на нашей деятельности незначительно. Все сотрудники старались выдержать нагрузку и помочь своим пациентам.
Естественно, и к нам обращались калужане с коронавирусом. Мы ведь проводим обследование перед госпитализацией. Поэтому, выявляя ковид у пациентов с кожными заболеваниями, мы переносили сроки госпитализации, и лечение назначалось амбулаторно. В случае тяжелых кожных заболеваний у таких пациентов была необходимость даже в проведении телемедицинских консультаций. Лично я успешно вела такого пациента, который находился на амбулаторном лечении. Но, самое главное, надо помнить, что для такого рода консультаций необходимо первично обратиться на приеме к дерматологу, а повторные обращения можно проводить и посредством телемедицинских консультаций. Сегодняшние возможности позволяют это делать.
— Часто практикуется у вас лечение в оффлайн-формате?
— Практикуем нечасто, но опытные дерматологи могут заподозрить некоторые заболевания кожи уже по фотографиям. Скажем, когда ты находишься далеко от дома и не можешь обратиться к врачу очно, это иногда выручает.
— В наших широтах наконец наступила весна. У вас наверняка сезонных пациентов становится все больше и больше. Так ли это?
— Сейчас очень много пациентов обращаются с хроническими заболеваниями, которые имеют склонность к обострению в весенний период: экземы, атопический дерматит, псориаз.
Много обращений с острыми состояниями. Накануне прямой линии я вела прием. Госпитализировали несколько пациентов с острыми токсическими состояниями. Они нуждались в экстренной помощи.
С началом цветения у пациентов, склонных к аллергии, может присоединяться поллиноз в виде конъюнктивита, ринита, кашля.
— Куда первым делом необходимо обращаться, когда есть проблемы с кожей?
— В Калуге это кожно-венерологический диспансер. В ряде районов области — кожно-венерологические кабинеты. Если таковых нет, можно напрямую обращаться в диспансер г. Калуги не только по направлению, но и самостоятельно. Диспансер оказывает не только консультативную, но и первичную помощь всем жителям Калужской области. Необходимо записаться на прием через регистратуру по телефону 71–73–71 или воспользоваться услугами кол-центра по телефону 122 или через портал госуслуг.
— Насколько современное у вас техническое оснащение?
— Оборудование у нас одно из самых современных. Доктора постоянно повышают свою квалификацию. Учреждение государственное. Многие услуги у нас бесплатные. Мы принимаем пациентов по полису. Но также есть и отделение платных медицинских услуг. Там работают венерологи, дерматологи и косметологи. Думаю, что косметологическое отделение «Имидж» у калужан на слуху.
— Перейдем к частным вопросам. Если у мужчины рано появились залысины на голове, с чем это связано? Что делать?
— Обычно такие пациенты приходят на прием к дерматологу. Он назначает дальнейшее обследование. А потом иногда направляет на консультацию к трихологу — специалисту по волосам.
Важно, конечно, узнать, когда появилось данное заболевание, начали выпадать волосы. Обязательно необходимо узнать у пациента, есть ли у родственников подобная проблема. Потому что это, как правило, генетически детерминированное заболевание, когда теряются волосы сначала в небольших очагах, а с течением времени очаги потери волос увеличиваются.
Врачи–трихологи могут помочь. У нас, в Калужском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере, все возможности для этого есть.
— Что делать, если сильно выпадают волосы после ковида?
— Это очень часто встречается. Каждый, кто перенес данную инфекцию, заметил некоторые изменения в волосистой части головы. Могут появиться и высыпания, и достаточно неприятные ощущения в виде зуда. Естественно, все это может привести к выпадению волос. Хорошо, что возможности нашего диспансера велики. Консультация трихолога хорошо помогает восстановить эти потери.
— Может ли быть у двухлетнего ребенка псориаз?
— К сожалению, такое возможно. Сейчас даже у грудничков мы можем заподозрить данное заболевание. Обязательно также надо уточнять сведения по наследственности. Если у кого-то из родственников есть псориаз, возможно даже раннее проявление заболевания у маленьких детей.
Такие пациенты должны стоять на диспансерном учете, наблюдаться у дерматолога. Вовремя проведенное лечение, в том числе и стационарное, может остановить прогрессирование заболевания. В кожно-венерологическом диспансере мы часто включаем в лечение физиопроцедуры для маленьких пациентов. И это все бесплатно. Поэтому приходите с малышами на консультацию, детские дерматологи всегда помогут.
— При любых проявлениях на коже стоит ли сразу обращаться в Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер? Или иногда это будет излишним?
— Сейчас многие обращаются сначала к интернет-ресурсам. Выискивают у себя какие-то определенные заболевания и даже лечатся от них. А потом пациенты приходят к нам. В таких случаях бывает уже достаточно сложно определить, какое заболевание изначально было у пациента, и этот факт осложняет постановку правильного диагноза.
Конечно, если есть какие-то проявления на коже, человек следит за собой и видит, что высыпаний становится все больше, необходимо первым делом обращаться к врачу-дерматологу. Это предотвратит серьезные последствия.
— Многие, наверное, стесняются прийти к вам с какими-то заболеваниями.
— Не надо стесняться. Иногда необходимо просто вовремя сдать анализы. Ведь в день обращения мы можем сразу начать обследование, даже исключим некоторые заразные заболевания. Приходите вовремя. Не надо заниматься самолечением.
— Прыщи — больная тема для подростков. Многие, наверное, просто стесняются к вам обращаться. Что посоветуете юношам и девушкам с такой проблемой?
— Однозначно нужно обращаться к врачу-дерматологу.
Иногда прыщики начинаются с минимальных проявлений, первично даже с повышенного салоотделения на коже. Далее, если пациент не лечится, на ней возникают гнойничковые элементы, которые в дальнейшем при отсутствии терапии могут приводить к рубцовым изменениям.
Сейчас большой выбор косметических и лечебных средств. Можно обеспечить нужный уход для вашей кожи. Есть также системная терапия. Мы таких пациентов лечим и наблюдаем по нескольку месяцев. Можно получить очень хорошие результаты после лечения, даже когда есть застарелые рубцовые проявления на коже.
— Что делать, если во время обследования обнаружили уреаплазму? Скажите, пожалуйста, сложно ли ее вылечить? Может ли эта болезнь повлиять на беременность?
— Уреаплазма чаще передается половым путем. Это достаточно распространенное заболевание. Но есть много аспектов, которые необходимо узнать. Если есть какие-то вопросы по данному заболеванию, лучше проконсультироваться у наших врачей-венерологов в женском и мужском кабинетах диспансера. Не откладывайте поход к доктору, думайте о своем здоровье.
— Сознательных пациентов становится год от года больше? Люди чаще стали думать о своем здоровье?
— Да, и это меня как практикующего врача очень радует. Может быть, потому что сейчас много проблем с зачатием ребенка. Репродуктивные клиники не просто так появляются. Особенно хорошо, когда молодежь обращается к нам, ведь они наше будущее.
— Ксения Юрьевна, чего вы ожидаете от 2022 года?
— Мы, конечно, хотим, чтобы наши пациенты обращались больше по косметологическим проблемам. А болезней было как можно меньше.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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