2021 год для «Скорой помощи» Калуги стал знаковым

Медицинский онлайн-марафон, который был организован агентством «Комсомольская правда – Калуга», привлек большое внимание жителей нашего региона. На большое количество вопросов ответила главный врач Регио­нального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калужской области Анна Николаевна Чернова.

Одним из первых звонков медиков поблагодарила жительница областной столицы:

— В феврале 2021 года мой муж пожаловался на резкую головную боль, слабость и онемение языка. Несмотря на то что была пандемия, через 20 минут после вызова бригада скорой помощи была у нас дома. Врач осмотрел мужа. И ему не просто сделали укол и сказали, что надо обратиться к своему участковому терапевту. Задавали вопросы, после которых посоветовали обратиться к неврологу. Впоследствии была найдена киста в черепе. Получилось, что медицинский работник скорой помощи не просто улучшил состояние моего мужа, но обратил внимание на главную проблему. Вполне возможно, что его чуткость и внимание спасли жизнь моему родному человеку.

В течение часа прямого эфира Анна Николаевна отвечала на интересующие читателей вопросы.

— Анна Николаевна, вы возглавили Центр скорой медицинской помощи в сентябре 2021 года. С какими главными проблемами столкнулись?

— Вообще, 2021 год для Регио­нального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф города Калуги стал знаковым. По нескольким причинам. Во-первых, мы переехали с улицы Кирова. Спасибо за это руководству Калужской области!

Нам предоставили большое удобное здание на улице Максима Горького. Там и продолжает свою работу круглосуточный кабинет по оказанию неотложной помощи. Там же базируется и вся служба скорой помощи.

Созданы комфортные условия для сотрудников. Появилась также возможность повышать свою компетенцию. Есть большой конференц-зал, симуляционный класс. К нам приходит много молодых сотрудников. Это очень важно. Ведь если есть хорошие кадры, можно двигаться вперед.

В 2021 году «Скорой помощи» Калуги исполнилось 100 лет. ­Поэтому на нас лежит большая ответственность.

— Что удалось сделать за последние семь месяцев, какие ­изменения произошли?

— Статистика по доезду скорой помощи в течение 20 минут в Калуге была не совсем утешительной. Всего 38,5 процента.

— Как изменилась ситуация?

— Сейчас этот показатель составляет больше 90 процентов. Но нам есть к чему стремиться.

Ситуация с пандемией немного успокоилась, но не заставляет нас расслабляться. Ждем нового штамма коронавируса, который уже зарегистрирован на территории России.

Конечно, хочется, чтобы со стороны жителей Калужской области было понимание. ­Потому что в период пандемии нагрузка на скорую помощь увеличивалась в три-четыре раза. При том что наши сотрудники тоже болеют.

Большие проблемы у нас возникли, когда в Калужскую область пришел омикрон. Заболели 60 процентов наших сотрудников. А при этом количество ежесуточных вызовов увеличилось в четыре-пять раз.

Надо понимать, что Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф обслуживает не только Калугу. К нам поступают вызовы из Малоярославецкого, Жуковского, Тарусского, Ферзиковского, Дзержинского, Бабынинского и Перемышльского районов. Они все присоединены к региональному центру.

Мы также проводим активную кадровую политику. В 2021 году открылась ординатура по подготовке врачей скорой медицинской помощи. Теперь мы имеем возможность растить собственные кадры.

— Когда звонишь в скорую помощь, трубку берет диспетчер. Как он определяет срочность ­вызова?

— У нас в круглосуточном режиме функционирует единая ­дежурная диспетчерская скорой медицинской помощи. При обращении вас спрашивают, каковы симптомы заболевания, возникли они остро или вы боле­ете длительно. Все это вносится в программу, которая уже подсказывает экстренность.

Если человек звонит и говорит, что его родственник потерял сознание, не дышит или есть признаки инсульта и инфаркта, нарушилась речь, появилась слабость в руках и ногах, то это, конечно, будет экстренный вызов.

Но бывает много и других случаев. Недавно звонил мужчина и сказал, что у него температура 37,3, он болеет три дня, нужно открыть больничный. Такой повод не будет неотложным. Напоминаю, что скорая медицинская помощь больничных листов не выдает и не назначает лечение. Задача у наших бригад совершенно другая: оказать экстренную или неотложную помощь, оценить состояние человека и решить вопрос о госпитализации.

— Как изменилась техническое оснащение Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф?

— В конце октября – начале ноября 2021 года нам передали 19 автомобилей. Они оснащены всей необходимой медицинской техникой: аппараты ИВЛ, электрокардиографы, кардиомониторы… Как говорят наши водители, автомобили с полным «фаршем». Все машины уехали в районы Калужской области. Конечно, это большое подспорье для нас.

Также мы осуществляем текущий ремонт наших автомобилей. Благодаря руководству ­области и региональному министерству здравоохранения для нас строят ремонтные и помывочные боксы.

— Что делать, если сомневаешься, вызывать ли скорую ­помощь?

— Лучше позвонить в единую дежурную диспетчерскую службу, рассказать о симптомах и о том, что вас беспокоит.

С 2021 года при каждой поликлинике и медицинской организации Калужской области открыты кабинеты неотложной помощи. Там также работают фельдшеры. Вызовы в 30 процентах случаев мы передаем именно в кабинеты неотложной помощи.

— У человека нет документов и полиса. Может ли скорая отказать в помощи?

— Нет. Вне зависимости от того, являетесь ли вы гражданином России, есть ли у вас полис об обязательном или добровольном медицинском страховании, отказать мы не можем. На территории нашей страны экстренная помощь оказывается бесплатно.

— Как работает санитарная авиация? Как часто совершает вылеты медицинский вертолет?

— Все зависит только от погоды. Мы летаем практически каждый день при нормальных метеорологических условиях. С августа 2021 года по 1 января 2022 года было совершено 84 вылета. Теперь, как только погода нормализовалась, мы снова начали летать. В 2022 году обработали уже больше 30 вызовов.

Если пациенту из района необходима медицинская помощь более высокого уровня в Калуге, мы вылетаем и экономим время в три раза.

— Как вы относитесь к критике?

— Я за конструктивную критику. Знаете, есть люди, которые приходят к нам на станцию и предлагают идеи, направленные на улучшение нашей работы. Это хорошо.

Но, когда я читаю анонимную грязь, прослушивая все обращения в региональный центр за сутки, это не очень приятно. Люди пишут о конкретных случаях, которым нет подтверждения. Такие анонимки только отнимают время, а его у нас просто нет.

— Обязаны ли сотрудники выездной бригады скорой медицинской помощи снимать обувь или надевать бахилы, заходя в квартиру?

— Мы недавно обсуждали этот вопрос в социальных сетях. На самом деле сотрудники не должны надевать бахилы. Ведь при экстренных вызовах каждая минута на счету. Нигде в нормативных документах и федеральных законах не прописано, что мы должны даже разуваться. Наша задача — ​в максимально короткие сроки прибыть к человеку и начать оказывать ему помощь.

— У вас проводятся курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи для всех желающих. Как попасть на них?

— Сделать это достаточно легко. Сейчас курсы проходят практически каждый день. ­Любой желающий может записаться на них и прийти. Все это абсолютно бесплатно.

В курсы входит теоретическая часть. На них вам расскажут об основных принципах оказания первой помощи. Также есть практическая часть. Человек своими руками на манекене сможет отработать основные приемы по оказанию первой помощи.

— Как вы смотрите на свою ­работу в ближайшие месяцы?

— Хочется еще многое сделать. Есть четкое понимание, какие механизмы и инструменты нужно использовать для улучшения работы. Впереди предстоит большая работа.

Немного не хватает только доброты и понимания со стороны населения. Если это изменится, работать станет легче.

В настоящее время у нас все вызовы по Калуге обслуживаются онлайн. Это очень радует.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.