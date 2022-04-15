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В Калуге уровень воды в Оке за сутки повысился на 36 сантиметров

Дмитрий Ивьев , Фото: Юрий Зельников.
Опубликовано: 15.04.2022 11:59 0 1757
В Калуге уровень воды в Оке за сутки повысился на 36 сантиметров

За последние сутки в Калуге уровень воды в Оке повысился на 36 сантиметров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На данный момент вода поднялась на 664 сантиметра над уровнем гидропоста. Опасным считается показатель в 1350 сантиметров.

В Козельске Жиздра поднялась за сутки на шесть сантиметров – до 726 сантиметров. До опасного показателя осталось еще 166 сантиметров.

Угра в Товарково опустилась до отметки 775 сантиметров над уровнем гидропоста. За сутки уровень снизился на 12 сантиметров. До опасных значений - 127.

В Спас-Загорье Протва за сутки поднялась на два сантиметра – до 743. До опасного значения осталось 12 сантиметров.

Данные МЧС об уровне воды в реках Калужской области на 15 апреля.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Юрий Зельников.
Опубликовано: 15.04.2022 11:59 0 1757
Тэги: общество погода паводок
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