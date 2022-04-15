В Калужской области 74 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 74 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших достигло 102 273, сообщили в пятницу, 15 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1440. За последний месяц в Калужской области 24 раза дневная смертность от COVID-19 равнялась двум.

Госпитализирован за сутки один человек.

Выздоровели еще 78 пациентов. Всего с болезнью справились 98 447 калужан.

По всей России выявлен за сутки 11 432 случая коронавируса. За весь период - 18 053 359. Госпитализирован за сутки – 2867. Выписаны – 19 523, за весь период – 17 340 639. За последние сутки в стране от ковида умер 261 человек, за все время – 373 027.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.