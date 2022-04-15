Инфекционная больница: модернизация и развитие
7 апреля отмечался Международный день здоровья. Информационное агентство «Комсомольская правда-Калуга» провело прямую линию, в ходе которой читатели и подписчики могли задать интересующие их вопросы. На них отвечала главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина.
— Елена Николаевна, многие калужане считают, что после отмены масочного режима коронавирус куда-то исчез. Так ли это?
— Пятая волна пандемии коронавируса уже идет на спад. Большинство медицинских организаций Калужской области перешли в штатный режим работы. Это значит, что медицинские организации, функционировавшие на территории региона как ковидные госпитали, восстановили свою обычную деятельность.
— Угрожает ли нам шестая волна коронавируса и когда?
— Законы эпидемиологии такие же точные, как и математические. Если появился агрессивный штамм вируса с высокой степенью заразности, то он обязательно распространится по миру. В первую очередь среди непривитых. Я бы очень хотела посоветовать калужанам прислушаться к здравому смыслу и советам врачей и, пользуясь сегодняшней благоприятной ситуацией, вакцинироваться.
— Возможно ли повторно заразиться ковидом?
— Человек может повторно заболеть коронавирусом, если он заразится новым штаммом. Также есть вероятность и другой ситуации. После проведенного лечения анализ не выявляет вирус ковида на слизистых носоглотки. Но на самом деле он все еще циркулирует в организме и находится вне зоны доступа анализа. В тот момент, когда организм ослабевает, снижается иммунитет и вирус опять начинает действовать. Человек вновь чувствует проявления заболевания.
— Если у человека есть неврологическое заболевание, может ли его усугубить коронавирус?
— Ковид — это инфекция, которая очень неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы. Недаром возникает сильная головная боль, даже галлюцинации. Человек может неадекватно оценивать свое состояние. Поэтому ковид, безусловно, может ухудшить самочувствие, повлиять на неврологический статус пациента. Очень важно внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья, при появлении первых болезненных признаков сразу обращаться к докторам. Очень ответственно относитесь ко всем назначениям врачей. И обязательно привейтесь после выздоровления!
— Стелс-омикрон ожидается в Калужской области в мае. Как его распознать?
— Вирус «стелс-омикрон» будет распространяться. Шестая волна будет. Но какой силы? Давайте посмотрим на пятую волну. Она была колоссальной силы. Сотни людей заражались в течение дня. При этом повсеместно сохранялось не очень большое количество госпитализаций заболевших. Омикрон чаще поражал верхние дыхательные пути, а не легкие. Поэтому у большинства заболевание протекало в более легкой форме.
К тому же у нас к 2022 году уже сформировалась прослойка привитых, переносивших заболевание в легкой форме. Всего 15–18 процентов людей, прошедших вакцинацию, были госпитализированы с омикроном.
Оставшуюся большую часть больничных коек занимали непривитые калужане.
Специалисты сегодня изучают различные свойства стелс-омикрона, чтобы понять эффективность сделанных ранее прививок. Уже сейчас понятно, что вакцина от коронавируса россиян защитит. Но генетические особенности стелс-омикрона могут сыграть злую шутку с людьми с ослабленным иммунитетом.
Симптомы стелс-омикрона похожи на ОРВИ, с более выраженными явлениями интоксикации и поражением верхних дыхательных путей. Беспокоят выделения из носоглотки, першение и сильная боль в горле. Возможно повышение температуры, озноб. У пациентов наблюдается боль в мышцах и теле. Есть еще два симптома, которые проявляются и при обычном ковиде. Это жидкий стул и боли в животе, похожие на признаки кишечной инфекции. Возвращается такой симптом, как потеря запаха и вкуса.
— Если человек утром почувствовал себя не очень хорошо, стоит ли ему отправляться на работу?
— Это должно стать правилом для современного человека: не надо никуда ходить, если ты себя плохо чувствуешь!
Во-первых, если вы заболели и пошли на работу, то понесли инфекцию в народ.
Во-вторых, этот героизм никому не нужен, ведь можно ухудшить свое состояние, так как ковид иногда может действовать коварно и быстро: человек может потерять сознание, впасть в кому, или разовьется тромбоэмболия.
Стоит разобраться, что с вами происходит, и обратиться за помощью!
— Насколько целесообразно было строить и запускать специализированный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией?
— К концу 2020 года стало очевидно, что с эпидемической ситуацией по COVID‑19 в Калужской области уже не справлялись имеющиеся в стационаре центра 315 коек и свыше 1500 коечных мест, перепрофилированных под инфекционные в других больницах. Дальнейшее изменение коечного фонда под ковид серьезно ограничивало возможности оказания плановой медицинской помощи и лечения неинфекционных заболеваний в регионе.
Строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию нового ковидного госпиталя было очень актуальным и правильным решением руководства нашего региона. Проект был реализован за четыре месяца, позволил системе здравоохранения не допустить дальнейшего уменьшения доступности лечебных коек для населения и повысил качество оказания медицинской помощи пациентам с тяжелым течением COVID‑19.
13 октября 2021 года на территории Калужской областной инфекционной больницы на Грабцевском шоссе новый ковидный госпиталь сразу принял поток больных, нуждающихся в медицинской помощи. Все комфортабельные боксы госпиталя были обеспечены главным: теплом, водой, системами подачи кислорода и эстренного вызова медицинского персонала.
Особое внимание в госпитале уделено организации инфекционной безопасности в работе медицинского персонала. Сегодня госпиталь остается главным и единственным центром, который будет принимать и лечить ковидных пациентов.
— Елена Николаевна, с чем связана модернизация и дооснащение оборудованием инфекционной больницы?
— Опыт работы с пациентами COVID‑19 показал, что наиболее тяжело заболевание переносят люди, страдающие серьезными хроническими болезнями, и их эффективное лечение и даже спасение нуждается в привлечении большого числа узких специалистов (кардиологов, неврологов, эндокринологов, хирургов, терапевтов, пульманологов, нефрологов, урологов и т.д). И в этом — коварство новой коронавирусной инфекции: большое число сопутствующей патологии и осложнений заболевания. Анализируя опыт работы нашего центра в условиях COVID‑19, министерство здравоохранения области предложило правительству области и губернатору план его дальнейшего развития как высокотехнологичной медицинской организации с возможностью оказания разноплановой медицинской помощи в круглосуточном режиме, и не только больным тяжелой формой коронавируса, но и с другими инфекционными заболеваниями. План подобной модернизации центра в соответствии с вызовами дня одобрил и активно поддержал министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко на рабочей встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой 27 января.
Подготовка к запуску высокотехнологичных подразделений уже стартовала. Сформирован перечень необходимого медицинского оборудования на 365 миллионов рублей, которые область получит из федерального бюджета. Сегодня ведется работа по подбору кадров.
— Общие инфекции никуда не делись. Коронавирус не помешал оказанию плановой помощи?
— Конечно. Несмотря на то что большая часть медиков была переброшена в ковидный стационар, мы выполнили обязательства перед пациентами с хроническими инфекциями, гепатитом и ВИЧ в полном объеме. В течение всего времени пандемии коронавируса продолжали лечить и проводить диспансеризацию больных с хроническими инфекциями. Сегодня есть возможность оказать помощь нашим пациентам, особенно детям, и в стационарных условиях.
— Кадровая проблема в среде медицинских работников встречается по всей России. Как вы ее решаете?
— Проблема с врачами, в т.ч. инфекционистами, была всегда. Да, хороших специалистов не хватает. Это связано с тем, что в течение долгого времени в медицине инфекционные болезни и их значение были недооценены.
Решение данного вопроса было наиболее трудоемким и потребовало совместной слаженной работы нашего центра и министерства здравоохранения Калужской области. Во-первых, в привлекательную Калугу приезжают специалисты из других регионов. Во-вторых, с нового учебного года на базе нашей больницы медицинским институтом Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского была открыта ординатура по подготовке врачей-инфекционистов, в которой сейчас обучаются шесть ординаторов, уже имеющих опыт работы в красной зоне и в отрасли. Через полтора года они будут полноценными специалистами, профессиональными врачами–инфекционистами. Процесс сотрудничества с КГУ будет и дальше активно продолжаться.
— На официальном сайте Калужской областной инфекционной больницы есть раздел «Отзывы». Насколько важно для медицинских работников читать благодарственные слова от своих пациентов?
— Я и все врачи всегда читаем и очень ценим эти отзывы. Когда наступает усталость, плохое настроение, читаем некоторые из них вслух. Понимаем, насколько наш труд важен и нужен. Все вместе мы делаем большое дело! От дворника и санитара и до главного врача. Мы служим на благо людей.
— Елена Николаевна, с какими мыслями вы смотрите в будущее?
— Конечно, только с позитивными. Медицинским работникам иначе нельзя. Будем продолжать выполнять свои обязанности с полной
ответственностью и помогать людям.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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