Инфекционная больница: модернизация и развитие

7 апреля отмечался Международный день здоровья. Информационное агентство «Комсомольская правда-Калуга» провело прямую линию, в ходе которой читатели и подписчики могли задать интересующие их вопросы. На них отвечала главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина.

— Елена Николаевна, многие калужане считают, что после отмены масочного режима коронавирус куда-то исчез. Так ли это?

— Пятая волна пандемии коронавируса уже идет на спад. Большинство медицинских организаций Калужской области пере­шли в штатный режим работы. Это значит, что медицинские организации, функционировавшие на территории региона как ковидные госпитали, восстановили свою обычную деятельность.

— Угрожает ли нам шестая волна коронавируса и когда?

— Законы эпидемиологии такие же точные, как и математические. Если появился агрессивный штамм вируса с высокой степенью заразности, то он обязательно распространится по миру. В первую очередь среди непривитых. Я бы очень хотела посоветовать калужанам прислушаться к здравому смыслу и советам врачей и, пользуясь сегодняшней благоприятной ситуацией, вакцинироваться.

— Возможно ли повторно зарази­ться ковидом?

— Человек может повторно заболеть коронавирусом, если он заразится новым штаммом. Также есть вероятность и другой ситуации. После проведенного лечения анализ не выявляет вирус ковида на слизистых носоглотки. Но на самом деле он все еще циркулирует в организме и находится вне зоны доступа анализа. В тот момент, когда организм ослабевает, снижается иммунитет и вирус опять начинает действовать. Человек вновь чувствует проявления заболевания.

— Если у человека есть неврологическое заболевание, может ли его усугубить коронавирус?

— Ковид — ​это инфекция, которая очень неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы. Недаром возникает сильная головная боль, даже галлюцинации. Человек может не­адекватно оценивать свое состояние. Поэтому ковид, безусловно, может ухудшить самочувствие, повлиять на неврологический статус пациента. Очень важно внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья, при появлении первых болезненных признаков сразу обращаться к докторам. Очень ответственно относитесь ко всем назначениям врачей. И обязательно привейтесь после выздоровления!

— Стелс-омикрон ожидается в Калужской области в мае. Как его распознать?

— Вирус «стелс-омикрон» будет распространяться. Шестая волна будет. Но какой силы? Давайте посмотрим на пятую волну. Она была колоссальной силы. Сотни людей заражались в течение дня. При этом повсеместно сохранялось не очень большое количество госпитализаций заболевших. Омикрон чаще поражал верхние дыхательные пути, а не легкие. Поэтому у большинства заболевание протекало в более легкой форме.

К тому же у нас к 2022 году уже сформировалась прослойка привитых, переносивших заболевание в легкой форме. Всего 15–18 процентов людей, прошедших вакцинацию, были госпитализированы с омикроном.

Оставшуюся большую часть больничных коек занимали непривитые калужане.

Специалисты сегодня изучают различные свойства стелс-омикрона, чтобы понять эффективность сделанных ранее прививок. Уже сейчас понятно, что вакцина от коронавируса россиян защитит. Но генетические особенности стелс-омикрона могут сыграть злую шутку с людьми с ослабленным иммунитетом.

Симптомы стелс-омикрона похожи на ОРВИ, с более выраженными явлениями интоксикации и поражением верхних дыхательных путей. Беспокоят выделения из носоглотки, першение и сильная боль в горле. Возможно повышение температуры, озноб. У пациентов наблюдается боль в мышцах и теле. Есть еще два симптома, которые проявляются и при обычном ковиде. Это жидкий стул и боли в животе, похожие на признаки кишечной инфекции. Возвращается такой симптом, как потеря запаха и вкуса.

— ​Если человек утром почувствовал себя не очень хорошо, стоит ли ему отправляться на работу?

— Это должно стать правилом для современного человека:​ не надо никуда ходить, если ты себя плохо чувствуешь!

Во-первых, если вы заболели и пошли на работу, то понесли инфекцию в народ.

Во-вторых, этот героизм никому не нужен, ведь можно ухудшить свое состояние, так как ковид иногда может действовать коварно и быстро: человек может потерять сознание, впасть в кому, или разовьется тромбоэмболия.

Стоит разобраться, что с вами происходит, и обратиться за помощью!

— Насколько целесообразно было строить и запускать специализированный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией?

— К концу 2020 года стало очевидно, что с эпидемической ситуацией по COVID‑19 в Калужской области уже не справлялись имеющиеся в стационаре центра 315 коек и свыше 1500 коечных мест, перепрофилированных под инфекционные в других больницах. Дальнейшее изменение коечного фонда под ковид серьезно ограничивало возможности оказания плановой медицинской помощи и лечения неинфекционных заболеваний в регионе.

Строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию нового ковидного госпиталя было очень актуальным и правильным решением руководства нашего региона. Проект был реализован за четыре месяца, позволил системе здравоохранения не допустить дальнейшего уменьшения доступности лечебных коек для населения и повысил качество оказания медицинской помощи пациентам с тяжелым течением COVID‑19.

13 октября 2021 года на территории Калужской областной инфекционной больницы на Грабцевском шоссе новый ковидный госпиталь сразу принял поток больных, нуждающихся в медицинской помощи. Все комфортабельные боксы госпиталя были обеспечены главным: теплом, водой, системами подачи кислорода и эстренного вызова медицинского персонала.

Особое внимание в госпитале уделено организации инфекционной безопасности в работе медицинского персонала. Сегодня госпиталь остается главным и единственным центром, который будет принимать и лечить ковидных ­пациентов.

— Елена Николаевна, с чем связана модернизация и дооснащение оборудованием инфекционной больницы?

— Опыт работы с пациентами COVID‑19 показал, что наиболее тяжело заболевание переносят люди, страдающие серьезными хроническими болезнями, и их эффективное лечение и даже спасение нуждается в привлечении большого числа узких специалистов (кардиологов, неврологов, эндокринологов, хирургов, терапевтов, пульманологов, нефрологов, урологов и т.д). И в этом — коварство новой коронавирусной инфекции: большое число сопутствующей патологии и осложнений заболевания. Анализируя опыт работы нашего центра в условиях COVID‑19, министерство здравоохранения области предложило правительству области и губернатору план его дальнейшего развития как высокотехнологичной медицинской организации с возможностью оказания разноплановой медицинской помощи в круглосуточном режиме, и не только больным тяжелой формой коронавируса, но и с другими инфекционными заболеваниями. План подобной модернизации центра в соответствии с вызовами дня одобрил и активно поддержал министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко на рабочей встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой 27 января.

Подготовка к запуску высокотехнологичных подразделений уже стартовала. Сформирован перечень необходимого медицинского оборудования на 365 миллионов рублей, которые область получит из федерального бюджета. Сегодня ведется работа по подбору кадров.

— Общие инфекции никуда не делись. Коронавирус не помешал оказанию плановой помощи?

— Конечно. Несмотря на то что большая часть медиков была переброшена в ковидный стационар, мы выполнили обязательства перед пациентами с хроническими инфекциями, гепатитом и ВИЧ в полном объеме. В течение всего времени пандемии коронавируса продолжали лечить и проводить диспансеризацию больных с хроническими инфекциями. Сегодня есть возможность оказать помощь нашим пациентам, особенно детям, и в стационарных условиях.

— Кадровая проблема в среде медицинских работников встречается по всей России. Как вы ее решаете?

— Проблема с врачами, в т.ч. инфекционистами, была всегда. Да, хороших специалистов не хватает. Это связано с тем, что в течение долгого времени в медицине инфекционные болезни и их значение были недооценены.

Решение данного вопроса было наиболее трудоемким и потребовало совместной слаженной работы нашего центра и министерства здравоохранения Калужской области. Во-первых, в привлекательную Калугу приезжают специалисты из других регионов. Во-вторых, с нового учебного года на базе нашей больницы медицинским институтом Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского была открыта ординатура по подготовке врачей-инфекционистов, в которой сейчас обучаются шесть ординаторов, уже имеющих опыт работы в красной зоне и в отрасли. Через полтора года они будут полноценными специалистами, профессиональными врачами–инфекционистами. Процесс сотрудничества с КГУ будет и дальше активно продолжаться.

— На официальном сайте Калужской областной инфекционной больницы есть раздел «Отзывы». ­Насколько важно для медицинских работников читать благодарственные слова от своих пациентов?

— Я и все врачи всегда читаем и очень ценим эти отзывы. Когда наступает усталость, плохое настроение, читаем некоторые из них вслух. Понимаем, насколько наш труд важен и нужен. Все вместе мы делаем большое дело! От дворника и санитара и до главного врача. Мы служим на благо людей.

— Елена Николаевна, с какими мыслями вы смотрите в будущее?

— Конечно, только с позитивными. Медицинским работникам иначе нельзя. Будем продолжать выполнять свои обязанности с полной

ответственностью и помогать ­людям.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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