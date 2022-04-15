В Калужской области клещи за неделю укусили четыре человека

В Калужской области после зимней спячки проснулись клещи. От их укусов за неделю, с 7 по 14 апреля, пострадали четыре человека, сообщили в пятницу в региональном управлении Роспотребнадзора.

Один из укушенных - ребенок.

Как отмечают в ведомстве, примерно в 20% случаев у клещей выявляется иксодовый боррелиоз.

Роспотребнадзор рекомендует калужанам использовать в лесах и на дачных участках репелленты и подходящую одежду.

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