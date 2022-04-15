Константин Пахоменко: «В трудных условиях здравоохранение выстояло»

Об изменениях в региональном здравоохранении, о текущей ситуации с заболеваемостью ковидом, о необходимости вакцинации и диспансеризации с нами поговорил министр здравоохранения Калужской области Константин Валентинович Пахоменко.

Кардинальные перемены

— Практически девять месяцев вы руководите системой здравоохранения региона. Какие решения были приняты вами в плане организации медицинской помощи населению, охраны здоровья?

— Мы прошли четвертую и пятую волну коронавируса довольно ровно. Нам удалось избежать кризисных ситуаций, когда больницы были переполнены и вновь ­заболевших некуда было госпитализировать. В первую очередь это стало возможным благодаря новому инфекционному госпиталю, построенному в сжатые сроки по распоряжению губернатора. Открытие госпиталя сыграло существенную роль: в трудных условиях здравоохранение выстояло.

За прошедший год удалось кардинально улучшить работу скорой медицинской помощи. Мы получали большое количество обращений граждан по работе данной службы. Губернатор поставил задачу наладить работу службы в короткий срок. В первую очередь новым руководителем скорой была назначена Анна Чернова, она очень профессиональна, инициативна, умеет принимать неординарные решения. Нам удалось перевести скорую помощь в новое комфортное здание. Мы увеличили количество бригад скорой помощи на 16. Создали единую диспетчерскую службу по области. При поликлиниках открыли кабинеты неотложной помощи, теперь часть вызовов перенаправляется туда, но только в том случае, когда нет угрозы для жизни и здоровья пациента. Бригады скорой помощи освобождаются для оказания экстренной помощи. В прошлом году поставлено 19 автомобилей для скорой помощи и закуплено 115 автомобилей для первичного звена здравоохранения. В каждой установлена система ГЛОНАСС.

Перед нами стоит задача, чтобы каждый врач, когда транспортирует пациента в больницу, видел, где есть свободные ­места, и мог везти его в соответствии с профилем заболевания.

Электронный рецепт

— Новая веха — ​электронный рецепт для льготной категории граждан. Раньше для получения необходимого препарата пациент ежемесячно посещал поликлинику. Теперь можно позвонить на единый номер «122», и оператор оформит электронный рецепт. Для получения лекарства достаточно прийти в аптеку и предъявить паспорт. Пациенту необходимо один раз посетить лечащего врача для оформления добровольного согласия на выписку электронного рецепта. Больше не нужно ежемесячно ходить в поликлинику.

Но есть и обратная сторона медали: ­пациент должен понимать, что он все равно обязан наблюдаться. Рекомендуем всем, кто пользуется электронным рецептом, хотя бы раз в квартал приходить к врачу для осмотра.

Сейчас реализуем выписку электронных рецептов для препаратов рецептурного отпуска. Цель — сделать процесс выписки и получения необходимых лекарств простым и удобным для населения.

Дистанционная помощь

— Глобальное новшество прошлого года — ​создание телемедцентра. Это возможность дистанционного оказания медпомощи. Она необходима пациентам, живущим в селах и деревнях, где есть только ФАП. Чтобы проконсультироваться с врачом, им приходилось ездить или в областной центр, или в ЦРБ. Перед нами задача — масштабировать телемедцентр до каждого ФАПа, чтобы и фельдшер мог проконсультироваться с ведущими специалистами в областных учреждениях, и пациент мог записаться на телемед-консультацию. При этом система дистанционного консультирования врачом показала свою актуальность во время пандемии омикрон-­штамма, поскольку значительно увеличилось количество заболевших, преимущественно в легкой форме, и врачи, работая круглосуточно, не успевали обслужить все вызовы на дому. Конечно, существуют определенные группы лиц, к которым врач придет в обязательном порядке, не ограничиваясь дистанционным консультированием. Заранее (до начала пандемии омикрон-­штамма) мы проработали вопрос оказания помощи через телемедицинские консультации, и значительное число пациентов (около 35 тысяч человек) с легкой формой течения болезни смогли своевременно получить помощь. Благодаря дистанционному консультированию пациентов мы смогли сохранить «в строю» большое количество медицинского персонала. Через телемедицинский центр к больному направлялись волонтеры с бесплатными лекарствами и экспресс-­тестами. Для того чтобы заболевшие пациенты не передвигались на общественном транспорте, не стояли в очереди к врачу и тем самым не распространяли инфекцию, актуальным стал вопрос дистанционной выписки больничного листа.

Я ездил в министерство здравоохранения РФ по этому вопросу. Юридические аспекты данного вопроса были отрегулированы, решение приняли и своевременно реализовали. Выписывать и закрывать больничный лист стало возможно в дистанционном формате, через единую регистратуру Калужской области.

Ковид не исчез

— Часть ковидных ограничений сняли, но инфекция не исчезла. Расскажите, как обстоят дела в Калужской области с заболеваемостью ковидом? Какая ситуация ожидается в ближайшем будущем?

— Идет спад заболеваемости, такого снижения не было за весь период пандемии. На прошлой неделе на госпитализации было 250 человек, а раньше доходило до 2700. Ситуация стабильная и благоприятная для вакцинации. Благодаря вакцинации создана иммунная прослойка среди населения региона, что позволило отменить масочный режим. В настоящее время коллективный иммунитет начинает падать, и, если мы не хотим вернуться к жестким ограничениям, необходимо своевременно ревакцинироваться. Так мы сможем сдерживать и контролировать ситуацию.

В настоящее время распространяется штамм «стелс-­омикрон». Советую чаще мыть руки и надевать маски хотя бы в общественном транспорте и в магазинах. Маски действительно работают. Призываю всех быть сознательными и заботиться о себе и своих близких. Особенно хочу уделить внимание гражданам старше 60 лет, которым в силу возраста и сопутствующих хронических заболеваний вакцинация (ревакцинация) позволяет сохранить жизнь и дает возможность перенести инфекцию в более легкой форме.

В первую очередь ковидом заболевают дети. Среди них инфекция распространяется мгновенно. В итоге болеют семьями, классами, отделами на предприятиях. В регионе имеется вакцина для детей — ​«Спутник М» (с 12 лет). Вакцинируем с согласия родителей. Сомнений в качестве и эффективности вакцины быть не должно.

О необходимости диспансеризации

— Роль в сохранении здоровья играет и своевременное выявление заболеваний. Расскажите, пожалуйста, о существующих программах диспансеризации населения.

— Ковид просто так не проходит: инсульты и инфаркты, образование тромбов, тромбоэмболия, внезапные острые смерти и другое. Осложнений очень много. Поэтому я призываю каждого переболевшего пройти углубленную диспансеризацию. Она позволит вовремя выявить риски и избежать острых ситуаций, спасти человеку жизнь.

В настоящее время реализуем возможность записи на углубленную диспансеризацию (тех, у кого прошло больше трех месяцев с момента заболевания) через операторов телемедцентра. Записаться можно и на общую диспансеризацию. ­Запись к специалисту назначается на определенное время, чтобы пациент смог пройти обследование без очереди.

Цели на текущий год

— Какие планы и задачи на текущий год стоят в системе регионального здравоохранения?

— Важно создать в областной больнице кардиологический центр, в нем будут проходить операции на открытом сердце и коронарное шунтирование.

Сотни единиц медоборудования закуплены для региона, построены фельдшер­ско-­акушерские пункты (ФАП), проведены капремонты больниц в рамках национальных проектов и программы модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области. Программы рассчитаны до 2025 года. Откроем еще 26 ФАПов. Сегодня задача — ​довести до каждого ФАПа возможность продажи лекарственных средств. Все они имеют лицензию на фармдеятельность. Любой житель сможет обратиться туда, заказать лекарство, а когда его привезут — ​оплатить и получить.

Если говорить о стратегии, мы планируем из областной инфекционной больницы сделать многопрофильный центр.

У пациента с инфекционным заболеванием бывают острые состояния. В планах сосредоточить все в одной больнице, создав в ней сосудистое, хирургическое, акушерско-­гинекологическое, нефрологическое отделения. Это позволит не закрывать под красные зоны остальные больницы. Надеемся, что на федеральном уровне мы получим поддержку и все реализуем.

По-­прежнему актуальной остается проблема обеспеченности региона медицинскими кадрами. Планируем проведение федерального форума для студентов-­медиков в нашем регионе, что позволит ознакомить их с возможностями области, чтобы они приезжали сюда работать. Поверьте, нам есть чем гордиться! Коллеги из соседних областей приезжают к нам для знакомства с лучшими практиками и обмена опытом.

Завершая интервью, хочу сказать, что многого удалось добиться, но еще больше предстоит сделать.

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