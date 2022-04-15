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15 апреля родился Николай Маслов, спасший фонды художественного музея Калуги от разграбления

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 15.04.2022 07:50 1 381
15 апреля родился Николай Маслов, спасший фонды художественного музея Калуги от разграбления

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 15 апреля. 

1789 – родился Семен Иванович Яновский (15.04.1789(1798?)-19(6).01.1876), мореплаватель, правитель колоний Российско-Американской компании на Аляске и в Калифорнии, общественный деятель. В 1832 году переехал в Калугу, где 17 лет находился на посту директора калужских училищ, одновременно возглавляя мужскую гимназию. Заботился о пополнении фондов Публичной библиотеки при Калужской губернской гимназии. Как человек глубоко верующий, он в 1864 году стал монахом калужского монастыря Тихонова пустынь, приняв иноческое имя Сергий. Скончался 19 января 1876 года, похоронен в Сретенском скиту монастыря. Именем Семена Яновского названа гора в архипелаге Александра в Тихом океане.

1890 – в Калуге родился Николай Михайлович Маслов (28(15).04.1890 – 6.08.1967). Вся жизнь этого человека связана с родным городом и его историей. В молодые годы Николай Михайлович был участником Первой мировой и Гражданской войны, а в суровые годы Великой Отечественной войны он, уже будучи не очень здоровым и не молодым человеком, рискуя жизнью сумел спасти фонды художественного музея от разграбления немецко-фашистскими оккупантами. Случилось так, что могила Николая Михайловича и его спуруги Клавдии Павловны на Пятницком кладбище была утеряна, т.к. детей у них не было, а друзья и знакомые тоже ушли из жизни. Но вот в 2013 г. заброшенная могила была обнаружена и 17 сентября того же года, в день 70-й годовщины освобождения области от немецко-фашистских захватчиков, на могиле Н.М.Маслова и его супруги был открыт новый памятник из черного гранита.  На открытие памятника пришли депутаты, краеведы, музейные работники. На памятнике выбиты слова: «Хранителям калужской истории от благодарных потомков».

1917 – вышел первый номер "ежедневной политико-экономической социальной газеты "Калужский республиканец" (издатель С.И.Лион, избирательный блок социалистов). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)                                     

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 15.04.2022 07:50 1 381
Тэги: история калуги
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