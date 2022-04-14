В Жуковском районе Протва затопила три участка

В четверг, 14 апреля, в селе Высокиничи Жуковского района из-за подъема уровня воды в Протве затопленными оказались три участка. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Как подчеркнули спасатели, эвакуация не понадобилась, так как в этих домах постоянно никто не живет.

Ранее МЧС сообщало, что уровень воды в Протве 14 апреля приблизился к опасному.

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