Билайн улучшил связь в 68 населённых пунктах Калужской области

Оператор билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват в Калужской области. Дополнительный запас емкости вносит позитивный вклад в дальнейшую работу сети в условиях роста трафика. Клиенты компании могут оставаться на связи с близкими людьми и использовать разные способы общения: совершать видеозвонки, отправлять аудиосообщения и фотографии использовать голосовую связь и другие форматы, которые могут помочь почувствовать родственников и друзей рядом.

В Калуге улучшение качества связи могли заметить абоненты в жилых комплексах Правобережье, Малиновке, на улицах Азаровской, Московской, Аллейной, Чижевского и др. В Обнинске на улицах: Красных Зорь, Белкинской, Ленина, Гурьянова. Благодаря улучшениям сети в районе железнодорожного и автовокзалов Калуги, прибывающие пассажиры могут сразу сообщить близким о том, что доехали до города или вызвать такси. Для тех, кто предпочитает передвигаться на автомобиле, билайн модернизировал сеть сотовой связи на трассе М-3 от Калуги до Московской области.

Также, новые «вышки» запущены в отдаленных деревнях: Башкардово, Сатино, Иклинское, Чубарово, Похвиснево. Дополнительные базовые станции появились в селах Федотово, Передел и других небольших населённых пунктах региона. Устойчивая мобильная связь появилась на заводе «ЛАФАРЖ ЦЕМЕНТ» в посёлке Ферзиково. Также, на территории всего региона билайн расширил магистральные каналы емкостью до 200 Гб/с по маршруту Калуга-Москва, и до 140 Гб/с Калуга-Тула.

Чтобы клиенты могли в любой ситуации позвонить или написать родным и близким, очень важно обеспечивать связь не только на улицах, но и в помещениях. Так, билайн улучшил покрытие в Калужской областной клинической больнице, в МФЦ на улице Хрустальной, в инновационном культурном центре и в музее космонавтики.

Также билайн запустил в Калужской области сервис Voice over Wi-Fi (VoWiFi)*. Это значит, что голосовые вызовы можно совершать даже в местах, где сигнал сотовой связи проходит с трудом, например, на цокольных и последних этажах зданий, в зданиях с толстыми стенами.

Директор калужского отделения билайна Ольга Маркина: «Технические работы, которые мы проводим, направлены на улучшение нашей сети. Мы понимаем, что от этого напрямую зависит возможность абонентов быть на связи друг с другом. Калужская область граничит с Москвой, поэтому, например, некоторые калужане уезжают работать и учиться в столицу. Наша связь – это возможность клиентов поддержать своих родных, даже если они в другом городе или регионе. Так, по итогам 2021 года мы заметили рост трафика в Калуге и Обнинске почти в 2 раза. Мы понимаем, что нагрузка на сеть растёт и стремимся к тому, чтобы, несмотря на это, абоненты не чувствовали ограничений.»

билайн дает возможность жителям Калуги убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети билайн на тариф «Близкие люди 2» до 15 мая, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи**. Тариф «Близкие люди-2» дает возможность подключить один дополнительный номер билайн к своему тарифу***, тем самым поделиться с близким человеком приобретенными гигабайтами мобильного интернета, а также иметь возможность безлимитно звонить друг другу, не тратя пакеты включенных в тариф услуг. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.

* Действует при техн. возможности подключения, нахождении и авторизации в зоне покрытия Wi-Fi и стабильном Wi-Fi-соединении. Качество услуг связи, скорость подключения и др. параметры услуг сети зависят от пропускной способности используемого интернет-соединения поставщика интернета, обеспечивающего подключ. к Wi-Fi. Услуга недоступна для ряда устройств и через 2 ч. после последней регистрации в сети билайн 4G/3G/2G. При использовании услуги дозвон на короткие номера не гарантирован в связи с особенностями техн. реализации (для гарантированного совершения вызова рекомендуется звонить через мобильную сеть). Подробнее – на beeline.ru

** С 1.04.22 по 15.05.22 при расторжении абонентского договора в течении 7 дней с даты заключения, на ТП Близкие люди 2 в ряде городов, можно получить списанную абонентскую плату. В собственных офисах билайн. Для 1 абонента акция действует 1 раз.

*** Услуга платная.

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