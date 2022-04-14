В Калуге уровень воды в Оке за сутки повысился на 64 сантиметра

За последние сутки в Калуге уровень воды в Оке повысился на 64 сантиметра. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На данный момент вода поднялась на 628 сантиметров над уровнем гидропоста. Опасным считается показатель в 1350 сантиметров.

В Козельске Жиздра поднялась за сутки на пять сантиметров – до 720 сантиметров. До опасного показателя осталось еще 172 сантиметра.

Угра в Товарково поднялась до отметки 787 сантиметров над уровнем гидропоста. За сутки уровень увеличился на 20 сантиметров. До опасных значений осталось 115.

В Спас-Загорье Протва за сутки поднялась на 69 сантиметров – до 741. До опасного значения осталось 14 сантиметров.

Данные МЧС об уровне воды в реках Калужской области на 14 апреля.

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