В Калужской области 46 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 46 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с лета 2021 года. Общее количество заболевших достигло 102 199, сообщили в четверг, 14 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1438.

Госпитализированы за сутки семь человек.

Выздоровели еще 63 пациента. Всего с болезнью справились 98 369 калужан.

По всей России выявлен за сутки 11 348 случаев коронавируса. За весь период - 18 041 927. Госпитализирован за сутки – 3131. Выписаны – 21 853, за весь период – 17 321 116. За последние сутки в стране от ковида умерли 254 человека, за все время – 372 766.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.