В Калужской области 26-летний мужчина уехал на автомобиле «Вольво» и пропал
В селе Коллонтай Малоярославецкого района Калужской области пропал 26-летний Алексей Шиндяпин. В четверг, 14 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Пропавший мужчина 11 апреля уехал в неизвестном направлении на автомобиле Volvo S40 II.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы:
- Рост: 172 см.
- Телосложение: нормальное
- Цвет глаз: серо-голубые
- Волосы: русые
- Был одет: черная куртка, темно-синие брюки, темно-синие кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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