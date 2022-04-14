В Калужской области 26-летний мужчина уехал на автомобиле «Вольво» и пропал

В селе Коллонтай Малоярославецкого района Калужской области пропал 26-летний Алексей Шиндяпин. В четверг, 14 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пропавший мужчина 11 апреля уехал в неизвестном направлении на автомобиле Volvo S40 II.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы:

Рост: 172 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: русые

Был одет: черная куртка, темно-синие брюки, темно-синие кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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