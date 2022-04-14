В Калуге купили специальную коляску для девочки из Горловки

В среду, 13 апреля, в оздоровительном центре «Витязь» под Калугой, где временно размещены эвакуированные семьи беженцев из Луганской и Донецкой областей, депутат Заксобрания Калужской области Сослан Такаев совместно с представителем СТ-Легион и ассоциации автошкол Калуги встретился с одной из семей – мамой Юлией и ее дочерью Софией.

- До недавнего времени они проживали в городе Горловке Донецкой области в Украине, откуда были вынуждены эвакуироваться по известным причинам, - рассказал Такаев на своей странице в «ВКонтакте». - София – девочка с ограниченными возможностями, которая нуждается в специальном уходе. По инициативе СТ-Легион и ассоциации автошкол города Калуги на собранные ими средства подарили Софии специализированную коляску, с помощью которой она сможет себя чувствовать намного комфортнее. Радости бабушки Софии и ее мамы не было предела. О такой коляске еще совсем недавно, по их признанию, они не могли и мечтать.

Как отметил депутат, теперь София сможет свободно передвигаться и дышать лечебным воздухом калужского городского бора.

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