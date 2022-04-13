В Калуге уровень воды в Оке за сутки повысился на 76 сантиметров

За последние сутки в Калуге уровень воды в Оке повысился на 76 сантиметров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На данный момент вода поднялась на 564 сантиметра над уровнем гидропоста. Опасным считается показатель в 1350 сантиметров.

В Козельске Жиздра поднялась за сутки на 27 сантиметров – до 715 сантиметров. До опасного показателя осталось еще 177 сантиметров.

Угра в Товарково поднялась до отметки 767 сантиметров над уровнем гидропоста. За сутки уровень увеличился на 49 сантиметров. До опасных значений осталось 135 сантиметров.

В Спас-Загорье Протва за сутки поднялась на 57 сантиметров – до 672. До опасного значения осталось 83 сантиметра.

Фото с Воробьевской переправы в Калуге выложил уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников. Этот снимок сделан 11 апреля, верхний – 13 апреля.

Данные МЧС об уровне воды в крунейших реках Калужской области.

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