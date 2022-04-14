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14 апреля родились братья Луканины

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 14.04.2022 07:50 0 286
14 апреля родились братья Луканины

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 14 апреля.

1682 – в Пустозерском остроге ушел из жизни защитник старой веры, основатель русского старообрядчества, протопоп Аввакум (1620-1682).  12(2) сентября 1666 года по Указу царя Алексея Михайловича он был лишен сана священника и посажен в монастырскую тюрьму. В 1666-1667 годах его дважды ссылали в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, где он сидел в каменной темнице. Аввакум с волнением называл Боровеск (Боровск) «мое отечество», «место мученое, идеже святии мучатся»…

1762 – родился Иван Семенович Дорохов (14.04.1762, по другим данным 23.09.1762-25.04.1815). Участник Отечественной войны 1812 года. Отряд генерал-майора И.С. Дорохова сражался с армией Наполеона, удерживая дорогу на Боровск. В кровопролитном Малоярославецком сражении (12(24).10.1812) И.С. Дорохов был тяжело ранен, «примером своего мужества поощрявший солдат к поражению врагов». Умер от раны, по завещанию похоронен в Рождественском соборе в Верее (могила не сохранилась). Награждён золотой саблей, орденами Св. Владимира II степени и Св. Анны I степени. В 1912 году на валу древнего Верейского кремля русскому воину был установлен памятник, разрушенный в 1918 году и воссозданный в 1957-м.

14(2).04.1841 – в Калуге было учреждено Калужское Женское Благотворительное общество, которое занималось попечительством в народном образовании и социальной сфере.

1877 – Ока поднялась на 15 м 02 см.

1901 – в деревне Любилово Юхновского района Калужской области родились близнецы Дмитрий Ефимович (1901-1961) и Яков Ефимович (1901-1951) Луканины. 24 апреля 1944 года артиллеристам стрелковой части братьям Луканиным были присвоены звания Героев Советского Союза. Они проявили мужество и отвагу на фронтах войны: Курской дуге, при форсировании Днепра, освобождении от фашистов Днепропетровской области, других городов. Их родная деревня переименована в Луканино, их именами названы улицы в Калуге, Юхнове и Мосальске.

Принят Закон Калужской области от 14 апреля 1994 года «О Законодательном Собрании Калужской области». Были признаны полномочия первых 39 депутатов Законодательного Собрания, первым председателем которого стал Валерий Васильевич Сударенков.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 14.04.2022 07:50 0 286
Тэги: история калуги
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