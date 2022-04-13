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Калугу с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента Игорь Щеголев

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 13.04.2022 12:56 0 391
Калугу с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента Игорь Щеголев

Во вторник, 12 апреля, в День космонавтики полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев побывал в Калуге.

Как сообщили в пресс-службе правительства, вместе с губернатором Владиславом Шапшой и директором Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского Натальей Абакумовой Щеголев возложил цветы к памятнику первому космонавту планеты Юрию Гагарину.

Щеголев и Шапша провели в Калуге рабочую встречу.

- Рады, что возобновляется и растет туристический поток, - подчеркнул Щеголев. - Смело можете себя считать не только родиной, но и одной из столиц российской космонавтики, научно-популярной столицей космонавтики.

Губернатор Калужской области затронул экономическую тему. По его словам, в первом квартале 2022 года зафиксирован серьезный рост. По сравнению с предыдущим годом объём промышленного производства вырос на 10%. Доходная часть бюджета увеличилась на 19% к прошлому году. По итогам первого квартала рост составил 17%. Уровень безработицы составил 4,3%.

Шапша отметил, что в постоянном режиме работает комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики. Сейчас в Калужской области реализуются 45 мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку экономики. На них предусмотрен один миллиард рублей.

Нынешней весной в Калужской области будет засеяно на 10% больше площадей – 130 тысяч гектаров. Половину из них займут зерновые культуры и овощи, другую половину – корма. Семена и удобрения в полном объеме закуплены.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 13.04.2022 12:56 0 391
Тэги: область
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