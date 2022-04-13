В Калужской области 57 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 57 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с лета 2021 года. Общее количество заболевших достигло 102 153, сообщили в среду, 13 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1436.

Госпитализирован за сутки 21 человек.

Выздоровели еще 77 пациентов. Всего с болезнью справились 98 306 калужан.

По всей России выявлен за сутки 11 754 случая коронавируса. За весь период - 18 030 579. Госпитализированы за сутки – 3297. Выписаны – 28 135, за весь период – 17 299 263. За последние сутки в стране от ковида умерли 267 человек, за все время – 372 512.

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