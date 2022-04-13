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Здоровье калужан — в надежных руках

Опубликовано: 13.04.2022 11:23 0 511
Здоровье калужан — в надежных руках

7 лет назад в нашем городе открылся медицинский центр «Калужанин».

Этот медицинский центр хорошо знаком жителям нашей области, он специализируется на медосмотрах. Но теперь по просьбам калужан центр делает акцент на амбулаторном приеме.

В конце прошлого года «Калужанин» значительно расширил свои площади. Теперь у этого медицинского центра — два адреса: ул. Суворова, 121 (за драмтеатром), и ул. Достоевского, 39 — ​современное трехэтажное здание в историческом центре города. Здесь просторный красивый холл, удобные кресла, кулеры с горячей и холодной водой, кофе-автомат, светлые кабинеты врачей. Все сделано с заботой о пациентах, чтобы им было комфортно.

В центре ​новое современное оборудование. Можно пройти флюорографию, маммографию на цифровом аппарате с низкой лучевой нагрузкой, холтеровское мониторирование работы сердца, УЗИ на аппарате экспертного класса, рентген, энцефалограмму. Для женщин доступны колькоскопия и лабораторная диагностика в гинекологии. В ближайшее время заработает лазерное оборудование последнего поколения, которое применяется в гинекологии, ЛОР-­лечении, хирургии.
В комфортной процедурной можно сдать анализы широкого спектра. Руки у медсестер ​золотые, все делают профессионально и безболезненно. Используются только одноразовые расходные материалы. Удобно, что во время медосмотра по желанию пациента можно включить и дополнительные анализы от одного забора крови.
Как и раньше, в «Калужанине» проводят медосмотры, а также можно записаться на прием к узкому специалисту: кардиологу, эндокринологу, гинекологу, неврологу, оторинолорингологу (ЛОР), гастроэнтерологу, хирургу, дерматологу, психиатру, психиатру-­наркологу, офтальмологу, стоматологу и, конечно, врачу общей практики. Есть в центре и такие редкие специалисты, как профпатологи. Врачи постоянно проходят обучение. В «Калужанине» этому уделяют особое внимание: медики должны быть в курсе современных инноваций. Кроме того, у центра есть возможность в сложных случаях привлекать высококвалифицированный профессорский состав из других регионов — это преимущество большого холдинга. Для более эффективного лечения и динамического наблюдения пациентов медицинский центр «Калужанин» в ближайшее время открывает дневной стационар.

Цены в «Калужанине» доступные, прайс остался прежним. При необходимости пациентам выдается листок нетрудоспособности. Центр активно работает и с полисами ДМС.
Но главное — ​здесь теплое и внимательное отношение медиков. Они всегда поддержат своих пациентов и настроят их на положительный результат.

г. Калуга, ул. Суворова, д. 121
г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39
+7 (4842) 777-003
mail@kaluga-med.ru   
https://kaluga-med.ru

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Опубликовано: 13.04.2022 11:23 0 511
Тэги: клиника года - 2022
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