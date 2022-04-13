В Калуге бизнесмен выплатил долг по алиментам в 460 тысяч рублей

В Калуге местный предприниматель задолжал своим детям алиментов на 460 тысяч рублей. Дочери мужчины 13 лет, а сыну недавно исполнилось 18, сообщили в среду, 13 апреля, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Долгое время калужанин не заботился о содержании детей. Когда долг был еще не таким большим, он перерегистрировал на родственников дом, земельные участки, магазин и ряд помещений.

Но приставы через суд оспорили отчуждение имущества. Перед последним заседанием мужчина погасил всю задолженность.

- Сделал он это, чтобы, прежде всего, не лишиться принадлежащего ему магазина, - заявили судебные приставы.

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