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Orlovsky Dental Center Правобережье — авторская стоматология Калуги

Опубликовано: 13.04.2022 14:37 0 477
Orlovsky Dental Center Правобережье — авторская стоматология Калуги

В этом стоматологическом центре все сделано на высшем уровне. Основатель клиники и сотрудники не боятся собственного перфекционизма, они знают — стоматологи не просто лечат, но дают своим пациентам возможность кардинально изменить свою жизнь. И вчерашние робкие и стеснительные мужчины и женщины обретают здесь уверенность в себе — ведь им дарят улыбки голливудских кинодив и джентльменов! «Центр Орловских» на Правобережье — место, где все стоматологические процедуры выполняют на высшем уровне, начиная от гигиены зубов и заканчивая сложным протезированием и имплантацией.

Авторская стоматология Orlovsky Dental Center открылась на Правобережье Калуги в 2019 году. Место выбрано не случайно: стремительно развивающийся микрорайон соответствует задачам клиники — обеспечить как можно большее количество людей красивыми и здоровыми улыбками. Руководитель центра Евгений Анатольевич Орловский —врач-стоматолог во втором поколении — знает, как наиболее продуктивно сочетать в работе традиции и новаторство. Себя и своих сотрудников он называет авторами красивых улыбок и гордится тем, что у калужан есть возможность доводить до совершенства свои зубы в родном городе, экономя время и средства, чтобы не ездить в соответствующего класса стоматологии г. Москвы и зарубежья. Лечение в «Центре Стоматологии Орловских Правобережье» соответствует стандартам лучших европейских центров, здесь применяется современное и безопасное оборудование.

Индивидуальный подход с уникальным планом к каждому пациенту позволяет подобрать максимально эффективное лечение. Делается подробный фотопротокол всех этапов. Каждый врач работает с 5‑ти кратным стоматологическим увеличением с использованием первоклассного немецкого оборудования и материалов. Это значительно повышает точность и качество всех манипуляций. «Центр Орловских» работает совместно с лучшими зуботехническими лабораториями Калуги и Москвы, с использованием микроскопа. К каждому пациенту прикрепляется персональный куратор лечения, который помогает перевести на понятный язык даже самый сложный комплексный план, составленный доктором. Кураторы сопровождают весь путь лечения и находятся на связи с пациентом 24/7.

Чтобы свести к минимуму вероятность врачебной ошибки при первичной диагностике, в клинике имеется «Искусственный интеллект» с высокоточной 3D-диагностикой, современный томограф дает подробную картину состояния как всей полости рта, так и конкретного зуба. Это позволяет практически избегать и стоматологических осложнений. Предусмотрена защита пациентов от перекрестной инфекции благодаря трехуровневой стерилизации по европейской программе «АнтиСПИД-анти-­гепатит». Здесь используют европейские анестетики последнего поколения, что делает все стоматологические процедуры безболезненными и безопасными.

Всего через год после открытия в 2020 Orlovsky Dental Center Правобережье заняла первое место и стала стоматологией № 1 Калуги и Калужской области по версии Prodoctorov 2020. В 2021 году центр получил статус «Референс-­клиника» и официального партнера «Kavo Kerr» — симбиоза двух крупнейших производителей премиального стоматологического оборудования и материалов. Но самое главное, здесь работает мощная команда профессионалов, которые создают авторские улыбки, открывающие двери в новую, лучшую жизнь!

г. Калуга, ул. Фомушина, д. 13,
+7 (4842) 27-77-62
+7 (910) 709-86-08

 

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Опубликовано: 13.04.2022 14:37 0 477
Тэги: клиника года - 2022 рeклама
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