«Клиника ЗДОРОВьЯ» – лечение без нервов и крови

Быстро, качественно, удобно. Вот три кита, на которых держится частная медицина. Пациентов привлекает возможность получить услуги специалистов без лишних очередей и мытарств.

Но есть и четвертый пункт, который важен для многих: доступность профессиональной медицинской помощи. Потому, когда в Калуге только открывался многопрофильный центр «Клиника ЗДОРОВьЯ», его руководство поставило перед собой задачу — быть ближе к простому народу, чтобы и студенты, и пенсионеры, и простые рабочие могли позволить себе услуги частной медицины. Но самое главное, чтобы в клинике врачи не просто оказывали эти самые услуги, как в ­каком-­нибудь магазине, а давали настоящую медицинскую помощь. Видимо, поэтому клиника быстро стала популярной и востребованной у калужан. Вначале обслуживание велось по адресу: Болдина, 26А, но вот уже несколько месяцев новой точкой притяжения стала Телевизионная, 31. Именно здесь «Клиника ЗДОРОВьЯ» обрела настоящую платформу для профессионального роста, открылись возможности для расширения центра и превращения его в место, где пациенты могут получить ответы на самые разные запросы.

Первое направление, по которому работает калужская «Клиника ЗДОРОВьЯ» — амбулаторное. В светлых просторных кабинетах ведут прием специалисты различного профиля. Врачи имеют возможность уделить каждому пациенту необходимое ему количество времени, собрать подробный анамнез. Если требуется, здесь же можно пройти дополнительное обследование: сделать УЗИ, ЭКГ или получить консультацию смежных специалистов. Предусмотрена гибкая система скидок, и цены ниже, чем в целом по городу.

Второе направление — получение справок для трудоустройства в ЧОП или получения водительского удостоверения. Важно, что отделения работают по принципу единого окна: у каждого направления — свой вход, своя регистратура, что позволяет избежать очередей, экономит время как врачей, так и пациентов.

Третье направление — стоматологическое. Причем и в нем разведен поток пациентов: у взрослых — свое отделение, у детей — свое. Также действуют акции и предложения, направленные на доступность стоматологической помощи для всех групп населения. В детском отделении создан игровой уголок для малышей, есть туалет, во время процедур юным пациентам показывают мультики — можно даже прийти со своей флешкой! Но самое главное — прием ведут лучшие стоматологи Калуги, которые с радостью пришли работать в новое отделение, обустроенное по последнему слову техники. Высококачественный томограф позволяет на месте проводить дополнительное обследование, не надо никуда ездить. Это очень удобно и выгодно.

Отдельным пунктом выделена и совместная работа центра с организациями города. Многие давно убедились в значимости профессиональной медицинской диспансеризации. Это вклад в здоровье сотрудников, который окупается успехом компании. Проходить профосмотры в «Клинике ЗДОРОВьЯ» — одно удовольствие, потоки пациентов также разведены, нет необходимости сидеть в очереди с людьми, болеющими ОРВИ. Все быстро, качественно и доступно!

Но самое главное, в «Клинике ЗДОРОВьЯ» — доброжелательная, душевная обстановка: врачи и сотрудники регистратуры внимательны, отзывчивы, готовы выслушать, направить, не просто дать рецепт или направление, а уделить человеческое внимание, которого так часто не хватает в жизни. Без нервов и крови лечат в «Клинике ЗДОРОВьЯ»!

г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

тел.: +7 (4842) 55-15-15

klinikateleviz@mail.ru

Лицензия ЛО‑40–01–001400 от 20.09.2017 г. выд. минздравом КО. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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