В больницах Калужской области остаются 238 пациентов с коронавирусом
В Калужской области в течение последних восьми недель наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
- Такого снижения не было за весь период пандемии, - подчеркнули в Минздраве.
На данный момент в больницах области остаются 238 пациентов с коронавирусом. При этом на пике пандемии больных было 2700.
По мнению калужских врачей, сейчас сложилась благоприятная ситуация для вакцинации и ревакцинации.
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