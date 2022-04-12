В больницах Калужской области остаются 238 пациентов с коронавирусом

В Калужской области в течение последних восьми недель наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Такого снижения не было за весь период пандемии, - подчеркнули в Минздраве.

На данный момент в больницах области остаются 238 пациентов с коронавирусом. При этом на пике пандемии больных было 2700.

По мнению калужских врачей, сейчас сложилась благоприятная ситуация для вакцинации и ревакцинации.

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