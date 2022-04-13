13 апреля вода в Оке поднималась на 15 метров

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 13 апреля.

1801 (ст. стиль) – «был жестокий мороз» (Из записок купца Губкина)

1906 – в городе Людиново Калужской области родился Александр Васильевич Утин (13.04.1906-23.01.1950). Герой Советского Союза (29.05.1945), гвардии генерал-лейтенант авиации, командир корпуса, произвел 37 боевых вылетов.

1912 – в деревне Полом Жиздринского района родился Никифор Ильич Феничев (1912-1943), Герой Советского Союза (15.01.1944). Старший сержант Феничев погиб 16 ноября 1943 года. Похоронен у деревни Старое Село Гомельской области, на берегу реки Сож. На могиле солдата установлен памятник.

1917 – вода в Оке поднялась на 15 м.

1970 – в этот день подъем воды в Оке составил 15 м 25 см.

1991 – состоялось освящение первого храма Свято-Пафнутьева Боровского монастыря в честь пророка Ильи. С этого дня после долгого перерыва начались богослужения в храме. Монастырь становится действующим, в обители возрождается монашеская жизнь. 12 июня 1994 года состоялось торжественное празднование 600-летия преподобного Пафнутия и 550-летия основанной им обители. Служение Божественной литургии в соборном храме возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.