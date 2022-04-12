В Калужской области еще два человека умерли от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки выявлены 70 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 102 096, сообщили во вторник, 12 апреля, в федеральном оперативном штабе.
Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1434.
Госпитализированы за сутки 26 человек.
Выздоровели еще 168 пациентов. Всего с болезнью справился 98 229 калужан.
По всей России выявлен за сутки 10 910 случаев коронавируса. За весь период - 18 018 825. Госпитализированы за сутки – 4233. Выписан – 31 271, за весь период – 17 271 128. За последние сутки в стране от ковида умер 281 человек, за все время – 372 245.
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