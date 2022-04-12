В Калужской области резко уменьшилась популярность имени Юрий

В Калужской области заметно снизилась популярность имени Юрий. С начала 2022 года так назвали своих новорожденных мальчиков лишь четыре семьи. Во вторник, 12 апреля, об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В качестве примера они привели месяц после полета Юрия Гагарина в космос.

С 12 апреля по 12 мая 1961 года Юриями в Калужской области назвали 127 мальчиков.

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