В Калужской области резко уменьшилась популярность имени Юрий
В Калужской области заметно снизилась популярность имени Юрий. С начала 2022 года так назвали своих новорожденных мальчиков лишь четыре семьи. Во вторник, 12 апреля, об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.
В качестве примера они привели месяц после полета Юрия Гагарина в космос.
С 12 апреля по 12 мая 1961 года Юриями в Калужской области назвали 127 мальчиков.
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