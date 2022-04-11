Правительство России выделит 365 миллионов рублем на создание в Калуге сосудистого отделения на базе нового инфекционного госпиталя

На создание сосудистого отделения на базе нового инфекционного госпиталя в Калуге и оснащение его высокотехнологичным оборудованием правительство России из резервного фонда выделит 365 миллионов рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил в понедельник, 11 апреля, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Этот вопрос обсуждали в начале года на рабочей встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Михаил Альбертович нас поддержал, - отметил глава региона. - Благодарен сенатору РФ Анатолию Артамонову за содействие в решении вопроса с финансированием этого проекта.

По словам Шапши, одна из важнейших задач, которая ставится сейчас в сфере здравоохранения, - повышение эффективности лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Среди причин смертности они в числе основных.

- Инфаркты и инсульты - одни из самых опасных осложнений при коронавирусе. Спасать жизнь и здоровье людей поможет создание высокотехнологичного сосудистого отделения в «инфекционке», - рассказал губернатор.

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