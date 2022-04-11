Публикуем уникальное видео разлива Оки в Калуге 1970 года

Власти Калужской области 11 апреля предупредили о самом сильном разливе рек за последние 50 лет. В Калуге подтопило три моста. Но до рекордных паводков в областной столице пока далеко. Что творилось в городе весной 1970 года, вы можете посмотреть на уникальном видео, которое нашел в семейном архиве наш читатель Юрий Уральский.

Его отец более 50 лет назад снимал разлив Оки.

На видео – Воробьеская переправа со стороны Правого берега, ледоход, Гагаринский мост, укрепление берега песком и камнями, улица Воробьевская, лодки, на которых врачи добирались к пациентам, и многое другое.

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