Главная Новости Общество
Цены История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

12 апреля Воротынск стал селом

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 12.04.2022 07:50 0 290
12 апреля Воротынск стал селом

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 12 апреля.

12-13.04.1914 - в Калуге состоялось выступление поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930) с лекцией и чтением стихов в Калужском городском театре.

1919 - в деревне Кислы Спас-Деменского района родился Николай Степанович Кохов (12.4.1919-13.3.1980), Герой Советского Союза (23.2.1945). Летчик-истребитель, командир эскадрильи 305-й штурмовой авиационной Павлодарской Краснознаменной дивизии майор Кохов за время участия в боях против немецкой авиации совершил 108 боевых вылетов.

1919 – г. Воротынск преобразован в село. Город Воротынск принадлежал к числу древнейших в Черниговском княжестве. Время его основания неизвестно, но в первый раз он упоминается уже в 1155 г., когда он достался черниговскому князю Святославу Ольговичу. Из исторических событий, разыгравшихся близ Воротынска отметим сражение 1595 г, когда калужский воевода М.А.Безнин разбил крымских татар, сделавших набег на пределы нынешней Калужской губернии и опустошивших в числе других городов и Воротынск. При учреждении Калужского наместничества повелено было Воротынский уезд включить в состав других, а Воротынск оставить заштатным городом Перемышльского уезда.

1977 – в День космонавтики Калугу посетили космонавты Константин Петрович Феоктистов, Виталий Михайлович Жолобов и Валерий Ильич Рождественский.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 12.04.2022 07:50 0 290
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Стоимость грузчиков для переезда на дачу
Какие особенности присущи венским стульям
Переезд в Турцию: как выгодно купить квартиру Варианты покупки недвижимости

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru