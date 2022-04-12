12 апреля Воротынск стал селом

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 12 апреля.

12-13.04.1914 - в Калуге состоялось выступление поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930) с лекцией и чтением стихов в Калужском городском театре.

1919 - в деревне Кислы Спас-Деменского района родился Николай Степанович Кохов (12.4.1919-13.3.1980), Герой Советского Союза (23.2.1945). Летчик-истребитель, командир эскадрильи 305-й штурмовой авиационной Павлодарской Краснознаменной дивизии майор Кохов за время участия в боях против немецкой авиации совершил 108 боевых вылетов.

1919 – г. Воротынск преобразован в село. Город Воротынск принадлежал к числу древнейших в Черниговском княжестве. Время его основания неизвестно, но в первый раз он упоминается уже в 1155 г., когда он достался черниговскому князю Святославу Ольговичу. Из исторических событий, разыгравшихся близ Воротынска отметим сражение 1595 г, когда калужский воевода М.А.Безнин разбил крымских татар, сделавших набег на пределы нынешней Калужской губернии и опустошивших в числе других городов и Воротынск. При учреждении Калужского наместничества повелено было Воротынский уезд включить в состав других, а Воротынск оставить заштатным городом Перемышльского уезда.

1977 – в День космонавтики Калугу посетили космонавты Константин Петрович Феоктистов, Виталий Михайлович Жолобов и Валерий Ильич Рождественский.

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