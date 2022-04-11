В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 0,6%
В Калужской области за неделю, с 4 по 10 апреля, заболел ОРВИ 5051 человек. В понедельник об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По сравнению с предыдущим семидневным периодом заболеваемость снизилась на 0,6%.
У дошкольников показатель заболеваемости на 40,8% ниже порогового значения, у школьников – на 64,7%.
В больницы с ОРВИ попали 32 жителя Калужской области.
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