В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 0,6%

В Калужской области за неделю, с 4 по 10 апреля, заболел ОРВИ 5051 человек. В понедельник об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущим семидневным периодом заболеваемость снизилась на 0,6%.

У дошкольников показатель заболеваемости на 40,8% ниже порогового значения, у школьников – на 64,7%.

В больницы с ОРВИ попали 32 жителя Калужской области.

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