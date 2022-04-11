В Калужской области 70 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 70 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 102 026, сообщили в понедельник, 11 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1432.

Госпитализированы за сутки три человека.

Выздоровели еще 98 пациентов. Всего с болезнью справился 98 061 калужанин.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 11 855 случаев коронавируса. За весь период - 18 007 915. Госпитализированы за сутки – 1390. Выписаны – 26 755, за весь период – 17 239 857. За последние сутки в стране от ковида умерли 248 человек, за все время – 371 964.

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