В Калуге торговую палатку демонтировали после вмешательства приставов
В калужском микрорайоне Анненки демонтировали торговую палатку. Предприниматель вывез свое имущество только после вмешательства судебных приставов, сообщили в понедельник, 11 апреля, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.
По решению суда бизнесмен был обязан освободить земельный участок, но не спешил этого делать.
С мужчины взыскали исполнительский сбора в размере 5 тысяч рублей, а также дважды оштрафовали по административной статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».
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