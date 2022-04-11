В Калуге торговую палатку демонтировали после вмешательства приставов

В калужском микрорайоне Анненки демонтировали торговую палатку. Предприниматель вывез свое имущество только после вмешательства судебных приставов, сообщили в понедельник, 11 апреля, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

По решению суда бизнесмен был обязан освободить земельный участок, но не спешил этого делать.

С мужчины взыскали исполнительский сбора в размере 5 тысяч рублей, а также дважды оштрафовали по административной статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

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