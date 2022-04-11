В Калужской области 32 000 жителей получат дополнительные выплаты на детей от 8 до 17 лет

В понедельник, 11 апреля, на еженедельном совещании правительства Калужской области министр труда и социальной защиты Павел КОНОВАЛОВ рассказал, что наш регион готов к осуществлению правительственных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет с 1 мая 2022 года.

Пособия получат полные семьи с доходом ниже прожиточного минимума по их заявлениям.

- Выплаты получат семьи со среднедушевым доходом, который ниже величины прожиточного минимума на душу населения, - сказал Павел Коновалов. - Также будут учитываться и имущественный уровень обеспеченности семьи. Предполагается, что в нашем регионе выплату будут получать почти 32000 человек по их заявлениям. При этом прием заявлений будет осуществляться с 1 мая 2022 года на портале госуслуг и в МФЦ. Устанавливаться выплата будет сразу на год, а осуществлять её будет Пенсионный фонд Российской Федерации. У нас с коллегами эта работа выстроена, исходя из предыдущего опыта ряда выплат, как региональных, так и федеральных. В частности, выплаты на детей от 3 до 7 лет. Там межведомственные запросы строились достаточно корректно, поэтому всё будет выполнено в срок.

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