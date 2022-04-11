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11 апреля Маяковский отправился в Калугу

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.04.2022 07:50 0 652
11 апреля Маяковский отправился в Калугу

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 11 апреля.

1820 – в этот день родился Лев Викентьевич Гриневский (1820 – 4.11.1894). 20 мая 1871 года он был назначен калужским губернским архитектором.

1854 – родилась Мария Гавриловна Савина (11.04(30.03).1854-21(8).09.1915), актриса русской драматической труппы Императорских театров. В Калугу приехала, выйдя замуж за провинциального актера Савина. Играла спектакли в Калужском театре, ее репертуар был богат и разнообразен. Савину называли прекрасной исполнительницей. В 1899 году удостоена звания «Заслуженной артистки». В том же году «давала представления в Берлине, где имела выдающийся успех».

1913 – из ведомости о происшествиях по 1 части г. Калуги за время первой половины апреля: «11 апреля в 7 часов утра обнаружено: неизвестно кем совершен взлом церковной кружки в часовне под названием «Живой колодезь», что в Березуевском рву, помещение самой кружки устроено в каменной стене часовни и запирается внутри часовни /…/ Опросом церковного старосты Спасо-Заверхской церкви Барсукова установлено, что в кружке могло находиться денег не больше 60 копеек. Упомянутая часовня от церкви ничем не окарауливается и находится далеко от полицейского поста /…/»

10 или 11 апреля 1914 г. Маяковский вместе с поэтом-футуристом К.Большаковым выехал из Москвы в Калугу. Здесь он дважды выступал с лекциями и чтением своих произведений, в число которых входила и недавно написанная им трагедия «Владимир Маяковский». Анонимный автор корреспонденции в «Калужском курьере» А.С-ов (он же А.Вонемес) писал: «Гастролеры из Москвы, поэты-футуристы Владимир Маяковский и Константин Большаков, остались недовольны Калугой. Последняя отнеслась к ним до преступного безразлично…».

Тот же корреспондент газеты обратил внимание на характер молодого поэта-футуриста: «Он импонирует хорошей дикцией и плавностью речи. В тоне слышится убежденность, сплетающаяся с самообожанием… Маяковский просто … не признает авторитетов и для него старые классики – обуза, которую надо снять с плеч современности во что бы то ни стало».

2001 – состоялась торжественная закладка первого камня в основание будущего памятника узникам фашистских лагерей на площади Победы. Открытие памятника проходило 22 июня 2001 года и было приурочено к 60-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Уже стало традицией, что 11 апреля, в Международный день узников фашистских концентрационных лагерей, у памятника собираются ветераны, бывшие узники, школьники, представители общественных организаций, чтобы почтить память тех, кто погиб в лагерях, а также оказать поддержку узникам, на чью долю в юности выпало немало страданий.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.04.2022 07:50 0 652
Тэги: история калуги
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