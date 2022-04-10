В Калужской области 100 человек заболели коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки выявлены 100 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 101 956, сообщили в воскресенье, 10 апреля, в федеральном оперативном штабе.
Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1430.
Госпитализированы за сутки 14 человек.
Выздоровели еще 253 пациента. Всего с болезнью справились 97 855 калужан.
По всей России выявлены за сутки 13 056 случаев коронавируса. За весь период - 17 996 060. Госпитализированы за сутки – 1457. Выписаны – 29 372, за весь период – 17 213 102. За последние сутки в стране от ковида умерли 259 человек, за все время – 371 716.
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