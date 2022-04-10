В Калужской области ищут родственников 67-летнего мужчины
В воскресенье, 10 апреля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о поисках родственников 67-летнего мужчины из Балабаново.
С 9 апреля Валерий Николаевич Меньшиков находится в медицинском учреждении.
Приметы:
- рост 167 см.;
- нормальное телосложение;
- волосы русые с сединой;
- глаза голубые.
Сообщить информацию о родственниках можно по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!