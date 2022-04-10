В Калужской области ищут родственников 67-летнего мужчины

В воскресенье, 10 апреля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о поисках родственников 67-летнего мужчины из Балабаново.

С 9 апреля Валерий Николаевич Меньшиков находится в медицинском учреждении.

Приметы:

рост 167 см.;

нормальное телосложение;

волосы русые с сединой;

глаза голубые.

Сообщить информацию о родственниках можно по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).

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