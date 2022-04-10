Залита первая очередь фундаментной плиты Калужского ТЮЗа

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в социальных сетях сообщил заливке первой очереди фундаментной плиты Калужского ТЮЗа. На объекте была применена технология массовой беспрерывной заливки бетона.

Для работ были привлечены 34 единицы техники. Бетон был поставлен с двух калужских заводов.

160 тонн металлокаркаса были покрыты 1577 кубическими метрами бетонного раствора.

- Чтобы свести к минимуму неудобства для калужан, связанные с проведением строительных работ в центре города, они были проведены в пятницу вечером, - написал Владислав Шапша.

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