В Калуге нашли 78-летнюю пенсионерку

Жители Калужской области помогли найти очередного пропавшего человека.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» сообщили о том, что завершены поиски Галины Хрипач (Аноприковой). Женщина пропала 8 апреля.

Двухдневные поиски дали результаты. В воскресенье, 10 апреля, 78-летнею калужанку нашли.

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