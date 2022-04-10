10 апреля был освящен Троицкий кафедральный собор Калуги

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 10 апреля.

1777 (ст. стиль) – «Приказали: Калужского наместничества к городничим послать указы и велеть, чтобы они жителям градским пока планы не конформируются до того времени каменнова и деревянова строения вновь строить не позволяли, чего наиприлежнейше им городничим смотреть, а позволять только починивать ветхости и переменять на прежнем строении крышки».

1798 (ст. стиль) – «Иоанна Предтечи на алтаре раскрыли старую кровлю и покрыли железом» (Из записок купца Губкина).

1819 – на Пасху Христову епископом Антонием был освящен Троицкий кафедральный собор Калуги.

Это был уже третий по счету собор на этом месте. Первые два пришли в негодность из-за их ветхости. Новый собор был заложен еще в 1786 г. Основные строительные работы пришлись на 1804 – 1811 гг. И.Д.Ясныгин применил при строительстве первый в России купол диаметром в 17 м, опирающийся только на стены здания. Основные строительные работы были завершены в 1811, но начавшаяся Отечественная война 1812 г. помешала проведению внутренней отделки. Возведение Троицкого кафедрального собора по праву считают одной из главных заслуг архитектора И.Д.Ясныгина.

1822 – в селе Колышове Перемышльского уезда родился Иван Семенович Унковский (10.04(29.03).1822 – 23(11)08.1886). Сенатор, общественный деятель, адмирал русского флота, кругосветный мореплаватель, командир фрегата «Паллада». За заслуги перед Отечеством удостоен многих наград: полный кавалер орденов Св. Анны, Св. Владимира, Св. Станислава, награжден орденами Белого Орла и Св. Александра Невского и других. Похоронен в часовне-усыпальнице Унковских в церкви села Богородского Перемышльского уезда (ныне с. Козлово Московского района города Калуги). Внесен в дворянскую родословную книгу Калужской губернии.

1937 – в Москве родилась Белла Ахмадулина (10.04.1937 – 29.11.2010). Поэтесса говорила, что для нее Таруса стала тем же, что Михайловское для Пушкина. Она была инициатором установки памятника Марине Цветаевой в Тарусе на берегу Оки (2006). В 2005 году вышло коллекционное издание-альбом «Таруса», в котором стихи Ахмадулиной чередуются с акварелями художника Бориса Мессерера.

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