В Калужской области 89 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 89 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 101 856, сообщили в субботу, 9 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1428.

Госпитализированы за сутки 17 человек.

Выздоровели еще 253 пациента. Всего с болезнью справились 97 855 калужан.

По всей России выявлены за сутки 13 573 случая коронавируса. За весь период - 17 983 004. Госпитализированы за сутки – 3353. Выписаны – 40 100, за весь период – 17 183 730. За последние сутки в стране от ковида умерли 288 человек, за все время – 371 457.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.