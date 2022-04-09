В Калужской области 89 человек заболели коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки выявлены 89 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 101 856, сообщили в субботу, 9 апреля, в федеральном оперативном штабе.
Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1428.
Госпитализированы за сутки 17 человек.
Выздоровели еще 253 пациента. Всего с болезнью справились 97 855 калужан.
По всей России выявлены за сутки 13 573 случая коронавируса. За весь период - 17 983 004. Госпитализированы за сутки – 3353. Выписаны – 40 100, за весь период – 17 183 730. За последние сутки в стране от ковида умерли 288 человек, за все время – 371 457.
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