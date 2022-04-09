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9 апреля появился День космонавтики

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 09.04.2022 07:50 0 178
9 апреля появился День космонавтики

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 9 апреля.

1690 – (30.03 по ст. стилю) впервые упоминается «строящееся заведение железного завода», впоследствии принадлежащее Демидовым. Ныне Дугнинский механический завод.

1779 – решение Калужского наместнического правления о начале строительства по «Всемилостивейше опробовонному плану» губернсного города Калуги.

1921 – в деревне Слободка Тарусского района Калужской области родился Георгий Иванович Амелин, Герой Советского Союза (15.05.1946). В годы Великой Отечественной войны командир звена, а потом заместитель командира авиаэскадрильи лейтенант Амелин совершил 171 боевой вылет, в том числе 85 – в качестве ведущего группы штурмовиков.

1962 - указ об установлении ежегодного праздника «День космонавтики». (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

2011 – 9-10 апреля в Калуге прошла Международная научно-практическая конференция «Человек – Земля – Космос». В эти дни состоялось открытие памятников «К.Э. Циолковский – С.П. Королёв» (на пересечении улиц, носящих их имена) и первому космонавту планеты Юрию Гагарину (у здания Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского).

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 09.04.2022 07:50 0 178
Тэги: история калуги
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