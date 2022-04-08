В Калуге выясняют причины загрязнения ручья в микрорайоне Дубрава
В Калуге в микрорайоне Дубрава выявлен факт загрязнения ручья, впадающего в реку Киевка. В пятницу, 8 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
На поверхности воды местные жители заметили масляную пленку.
Причины этого происшествия устанавливаются.
Как заявили в прокуратуре, организована проверка с привлечением специалистов органов контроля.
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