В Калуге выясняют причины загрязнения ручья в микрорайоне Дубрава

В Калуге в микрорайоне Дубрава выявлен факт загрязнения ручья, впадающего в реку Киевка. В пятницу, 8 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

На поверхности воды местные жители заметили масляную пленку.

Причины этого происшествия устанавливаются.

Как заявили в прокуратуре, организована проверка с привлечением специалистов органов контроля.

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