В Калужской области 86 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 86 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 101 767, сообщили в пятницу, 8 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1426.

Госпитализированы за сутки семь человек.

Выздоровели еще 406 пациентов. Всего с болезнью справились 97 602 калужанина.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 14 311 случаев коронавируса. За весь период - 17 969 431. Госпитализированы за сутки – 3627. Выписаны – 37 684, за весь период – 17 143 630. За последние сутки в стране от ковида умерли 280 человек, за все время – 371 169.

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