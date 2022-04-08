Кассационный суд признал законной многомиллионную премию бывшего министра здравоохранения Калужской области Алана Цкаева

Как мы уже рассказывали, в конце прошлого года суд в Калуге отказался взыскивать с бывшего министра здравоохранения региона Алана ЦКАЕВА 6,819 миллиона рублей. Премию в таком размере он получил, когда возглавлял БСМП. Прокуратура Калужской области подала апелляцию, однако она была отклонена, сообщили в пятницу, 8 апреля, в объединенной пресс-службе судов региона.

- Первый Кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе судебные акты судов Калужской области об отказе прокурору Калужской области в иске к Алану Цкаеву, бывшему министру здравоохранения региона, о взыскании выплаченной ему премии, - говорится в сообщении суда.

Текст кассационного определения на сайте Первого Кассационного суда общей юрисдикции пока не размещен.

Эту новость уже прокомментировали в прокуратуре:

- Прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил продолжить процедуру обжалования многомиллионной премии экс-министру здравоохранения региона Алану Цкаеву в суд вышестоящей инстанции.

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