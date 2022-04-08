Работникам калужского завода выплатили 33 миллиона рублей задолженности по зарплате

В Калуге Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о невыплате заработной платы работникам завода «Калугатрансмаш». Об этой истории мы рассказывали в прошлом году.

Следователи выяснили, что зарплату работникам предприятия не платили в полном объеме с декабря 2020 года по март 2021 года. Общая задолженность перед 288 сотрудниками составила 33 миллиона рублей.

В апреле 2021 года завод признали банкротом.

Задолженность по зарплате удалось погасить, сообщили в Следственном комитете. Тем бывшим работникам «Калугатрансмаша», у кого еще остались вопросы по каким-либо выплатам, следователи рекомендуют обращаться в их общественную приемную.

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