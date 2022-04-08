8 апреля в Жиздре открылась мужская гимназия

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 8 апреля.

1840 – (27.03 по ст. стилю) Николай I издал Указ об объявлении села Сухиничи Козельского уезда безуездным городом.

1910 – в г. Жиздре официально открылась мужская гимназия. Особый интерес представляют документы по истории народного образования. Среди них – материалы об открытии 17 марта 1812 г. в г.Жиздре народного училища. В 1837 г. уже встал вопрос о необходимости учреждения в городе более крупного уездного училища; попечитель Московского учебного округа доносил, что «сами жители желают и просят об открытии уездного училища». Т.к. тогдашнее Министерство народного просвещения не сочло возможным ассигновать достаточную для открытия училища сумму, пришлось обратиться к пожертвованиям. Наиболее крупную сумму внес генерал-лейтенант Д.И.Скобелев – отец известного полководца. В 1861 г. в г. Жиздре открвыается женское училище 2-го разряда. В 1875 г. возбуждается вопрос об открытии мужской прогимназии, здание для которой построено лишь в 1881 г. Но только 1908 г. был поставлен вопрос об организации первого учебного заведения в городе – мужской гимназии.

1912 – скончался заштатный протоиерей градо-Калужской Покровской нарву церкви Авдий Иоаннович Угорский.

1912 - в Казанском женском монастыре (Шамордино) умерла инокиня Мария - младшая сестра Л.Н. Толстого (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

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