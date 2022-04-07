В Калужской области за неделю капуста подорожала на 25,5%, зубная паста – на 20,9%
В четверг, 7 апреля, Калугастат опубликовал новые данные об изменении цен в магазинах Калужской области.
Согласно официальным данным ведомства, больше всего за неделю, с 25 марта по 1 апреля, подорожала капуста – на 25,5%.
Зубная паста подорожала за семь дней на 20,9%, женские прокладки – на 20%, лук – на 15,5%, мыло – на 14,9%, свекла – на 13,9%, стиральный порошок – на 12,9%.
При этом Калугастат сообщает, что огурцы подешевели на 12,8%, сосиски и сардельки – на 9,4%, бананы – на 2,8%.
С 25 марта по 1 апреля официальный курс доллара, который устанавливается Центробанком, снизился на 13%.
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