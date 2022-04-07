В Калужской области вновь запустили прямую трансляцию из гнезда аистов
Первые аисты прилетели в Калужскую область. Как и в прошлом году, из одного гнезда организована прямая трансляция, сообщили в четверг, 7 апреля, в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Камеру установил пропагандист здорового образа жизни и любитель птиц Дмитрий Покревский.
Первая птица прилетела 5 апреля. Партнер пока не вернулся под Калугу.
Прямая трансляция из гнезда аистов доступна по ссылке.
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