В Калужской области вновь запустили прямую трансляцию из гнезда аистов

Первые аисты прилетели в Калужскую область. Как и в прошлом году, из одного гнезда организована прямая трансляция, сообщили в четверг, 7 апреля, в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Камеру установил пропагандист здорового образа жизни и любитель птиц Дмитрий Покревский.

Первая птица прилетела 5 апреля. Партнер пока не вернулся под Калугу.

Прямая трансляция из гнезда аистов доступна по ссылке.

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