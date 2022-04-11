FIT SERVICE: Клиент — это самое ценное, что у нас есть

В Калуге во вторник, 5 апреля, открылась вторая станция автосервиса крупной федеральной сети FIT SERVICE. Жители областной столицы оценили центр, который расположился по адресу ул. Московская, 334.

FIT SERVICE – большая федеральная сеть. Одна из ее станций уже давно успешно работает в Калуге на улице Зерновой.

Теперь и жители северных районов областной столицы могут получить качественную помощь для своих автомобилей в шаговой доступности.

— В эту станцию вложено много сил, помимо финансовых. Вы видите работу огромной команды, - рассказал директор по развитию и совладелец сети FIT SERVICE в Калуге и Брянске Евгений ЕВТЕЕВ. — Понятно, что сейчас цены растут, этот процесс продолжится. Но мы не наживаемся на потребительском ажиотаже. Стоимость на услуги FIT SERVICE в Калуге не поднимал. Мы прекрасно понимаем, что населению нужно передвигаться на автомобилях. Не будем отрываться от людей, как это сейчас делают многие другие компании.

Станция автосервиса на улице Московской стала 285-ой в федеральной сети. На открытие FIT SERVICE пришли несколько сотен калужан. Гости смогли своими глазами увидеть новую станцию, а заодно и пообщались с известным автоблогером Эриком Китуашвили, известного как Давидыч. Еще до церемонии открытия к нему выстроилась очередь за совместной фотографией.

Станция на Московской стала первой в сети FIT SERVICE с форматом детейлинг студии. В результате обслуживания автомобиль будет выглядеть новым, а иногда даже лучше. Детейлинг продлевает жизнь и привлекательность автомобиля, а это сказывается и на его стоимости.

Клиенты FIT SERVICE получают намного больше, чем просто хороший и профессиональный уход за машиной. Ведь вы можете обратиться на любую станцию в стране, где специалисты увидят историю обслуживания автомобиля и будут понимать, что с ним делать.

FIT SERVICE также работает только с аккредитованными поставщиками запчастей. На все установленные запчасти и работы даётся гарантия — 1 год или 20 000 километров пробега. Станции оснащены современным оборудованием, которым зачастую не могут похвастаться даже официальные дилерские центры.

— Мы обслуживаем любые легковые автомобили. У нас огромный спектр услуг, - отметил руководитель станции Роман БАДМАЕВ. — У нас можно принять участие в большом количестве акций. Они проходят практически круглогодично. Предоставляем бесплатную диагностику ходовой части. При покупке масла мы его без денег заменим. Есть также диагностика с большой скидкой электронных систем автомобиля. Бывают и сезонные акции. Например, шиномонтаж по фиксированной цене.

Зона ожидания автосервиса FIT SERVICE на Московской оборудована удобными диванами, кофе-машиной, зоной для детского творчества. Для клиентов предоставляется бесплатный Wi-Fi, зарядные устройства для телефонов и гаджетов. Также можно следить по видео за ремонтной зоной,

В заключение праздничного вечера Евгений Евтеев сказал самые важные слова, объясняющие популярность станций автосервиса сети FIT SERVICE: «Клиент – это самое ценное, что у нас есть».

Не важно на чем вы ездите. Любой автомобиль будет обслужен с любовью и по высшему разряду. Добро пожаловать в FIT SERVICE!

Г. Калуга, ул. Зерновая, д. 21а, к. 2. Тел.: 8 (4842) 59-61-53 доб. 865.

Ул. Московская, д. 334. Тел.: 8 (4842) 59-61-53 доб. 494.

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