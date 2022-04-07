Владельцы смартфонов теперь могут подключить все нужные сервисы одной кнопкой

Оператор Tele2 предложил клиентам подписку Mixx. В нее входят 50 Гб интернета в дополнение к действующему тарифу, музыка и кино, скидки на покупку техники Xiaomi и многое другое. Стоимость такой подписки составляет всего 200 рублей – это значительно ниже, чем сумма платежей при подключении каждой из услуг по отдельности.

– Создавая новую мультиподписку, мы включили в нее самые востребованные сервисы и услуги, – рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. – Выгода для пользователей очевидна – заплатить за одну услугу дешевле, чем оформлять подписки на сервисы по отдельности. В Mixx входит 50 Гб мобильного трафика, а помимо того – безлимитный доступ в популярные соцсети и мессенджеры Telegram, Viber, WhatsApp, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие.

Дополнительно в подписку включен контент музыкального стримингового сервиса VK Музыка, кино, сериалы и телеканалы от видеосервиса Wink, бонусы и скидки от служб доставки

продуктов Delivery Club, «Самокат» и «Еда ВКонтакте», каршеринга «Ситидрайв», облачного гейминга MY.GAMES Cloud. Вместе с тем абоненты получат скидку 10% на технику Xiaomi в специальном разделе сайта mi.com, скидки на умные колонки «Капсула» и «Капсула Мини» с голосовым помощником Марусей, скидки от «ЛитРес», образовательных онлайн-платформ Skillbox, SkillFactory, «Учи.ру» и «Учи.Дома», сервиса хранения данных «Облако Mail.ru » и многое другое.

Активировать новую мультиподписку Mixx можно в мобильном приложении оператора или на сайте оператора tele2.ru/mixx.

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